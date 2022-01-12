【北部都會區】創科土地「雙信封招標」成效受質疑　專家：配套、優惠要雙管齊下

▲ 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受本報訪問指，若想成功推動北部都會區創科發展，必須透過發展區內的配套和政府提供的優惠互相配合。（本報資料圖片）

特首林鄭月娥今（12日）出席新一屆立法會首次大會，會上提及正積極推動北部都會區發展，並透露正考慮採用「雙信封制」招標方式，批地予大型創科企業，吸引高端製造業和科研機構落戶香港。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受本報訪問指，「雙信封制」招標方式的成效成疑，若想發展成功，必須透過發展區內的配套和政府提供的優惠互相配合，才能吸引不同地方的企業和科研機構來港發展。

【北部都會區】發展創科用地須靠人才支援 宜夥拍學界推動成效

完善區內配套為招商首要條件

方直言：「其實任何地方也可以發展工業或科技區，惟配套如交通基礎設施不完善，很大可能使科研人員或投資者卻步。」他以香港將軍澳創新園為例，該地主力發展高科技行業，但其交通配套一直為人詬病，鄰近沒有地鐵站，通勤時間因交通不便而增加。

因此，方認為若港府想更順利發展北部都會區，應要以更完善的社區配套為目標，便利投資者或科研企業，才能吸引不同企業，如初創、科研和外國創科企業在港落戶，甚至吸引大型公司在本港設置亞太區總部。

三星工廠也遷徙越南 港宜用「甜頭」增優勢

另外，方提及，內地的發展成本，如薪金和租金等，也明顯較香港有優勢。舉例指，原本設廠於內地的三星（Samsung），也因越南的工資水平和保險費較低而吸引，續於2019年將生產線轉至越南當地。

受疫情影響，方認為，本港更要以「低成本」和提供不同「甜頭」以吸引的創科企業落地發展。方強調，類似的科研發展區比比皆是，若香港想吸納其他地方的大型創科企業，更需要加強自身吸引力，如提供低稅務優惠、平地價或租金和提供薪金資助等。更重要的是，要透過多方優惠，以抵銷疫情下的額外人力資源成本，增加各地科研企業來港發展的意欲。

【金融發展】陳茂波：本港正積極為中概股回流作準備 並將發行零售綠色債券、推動基建融資證券化

【本港經濟】林鄭月娥稱對明年經濟感樂觀 料全年經濟增長可達6.4%

記者：文睿、張寶燕