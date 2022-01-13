【財務自由】保費融資除了留意回報外 都要留意保險公司信貸評級、紅利實現率

隨著面對國內外不穩定的經濟環境，例如中美貿易戰、美國加息、供應鏈等問題，不少投資者都會考慮將部分資產放在一些較低風險的保險產品，以達到分散風險的目標。例如時下非常流行的「保費融資」的保險產品，主要是透過融資的方式向保險公司購買一份具儲蓄成份的保單，透過融資的方式投保，以達到槓桿的目標，變相令回報也增加，究竟考慮以保費融資投保，除了回報外有甚麼要注意呢? 以下將逐一解釋:

同場加映: 【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

保險公司的信貸評級

這裡所指的信貸評級並非買樓時與壓力測試有關的個人信貸評級，而是指公司的信貸評級。信貸評級機構主要為企業、金融機構以致國家作出中立的評級服務，主要是評定債務人的違約風險 ( Default Risk )。現時主要有三大信貸評級機構，分別為的標準普爾 ( Standard & Poor’s, S&P ) 、 穆迪投資者服務 ( Moody’s Investor Services ) 和惠譽評級 ( Fitch Ratings )，他們佔有全球信貸市場達九成的份額。他們都將評級分為投資級別 ( Investment Grade ) 及非投資級別 ( Non-investment Grade )。前者當然質素較高、風險較低因此回報也較低；後者是指違約風險高、但投資回報也較高。以下的圖表顯示不同評級機構的指標所對應的級別:

信貸評級是否可信

由於信貸評級是一個獨立性的指標供投資者參考，也直接影響風險和回報，但信貸評級機構多年來也引起不少的爭議：

在2008-2009年美國發生次按危機，兩間「出事」的房貸機構房利美和房貸美，因其按揭證券大幅貶值，而引致財困，最終被美國政府接管。但在事發前，兩間房貸機構仍是得到AAA評級，是屬於值得投資的類別。同時，當年「爆煲」的雷曼迷你債卷在多間信貸評級機構也得到AAA或AA+的評價，因此當年吸引不少保守的投資者投資，但這次事件令人覺得評級機構「後知後覺」。

由於以保費融資的方式投保，投保金額動輒百萬，因此除了保單回報值得參考外 ( 其過往表現可以參考紅利實現率) ，也可以留意各保險公司的信貸評級。不在香港有業務的保險公司也會向信貨評級公司申請評級，因此是一個客觀的準則供投保人作參考，也可以增加投保人的信心，以下便會幾間有提供保費融資服務的公司國際評級。

1. 中國太平 (金鑽非凡儲蓄計劃)

標準普爾: A級

2. 中銀人壽 (薪火傳承終身壽險計劃)

標準普爾: A級

穆迪: A1級

3. 富衛保險 (智盈匯聚壽險計劃)

穆迪:A3級

惠譽國際: A級

4. 富通保險 (「愛豐盛」壽險計劃I)

惠譽國際: A-級

5. 友邦保險 (「簡愛‧延續」保障計劃)

標準普爾 ：AA-級

穆迪：Aa2級

6. 萬通保險 (富饒世代儲蓄計劃)

惠譽國際: A-級

紅利實現率

每份具儲蓄成份的保險都是分為保證回報和非保險回報，如果保證回報的話，中國太平儲蓄保險算是回報較高；如果加上非保證回報，則富衛保險回報較好。但正如「過去的表現並不代表未來的表現」，非保證回報只是作參考之用，因此投保人可以在各保險公司網頁，參考紅利實現率，以了解其保險產品非保險回報的實現率。

加息問題

由於保費融資有融資的成份，因為需要將保單抵押予銀行再進行貸款，雖然期間只是還息不還本。香港的借貸成本一直都跟隨美國聯儲局，受惠於於美國的低息政策，因此融資成本較其他國家或地區為低。由於美國正面對滯脹的風險，因此聯儲局已經決定在今年內進入加息周期，因此預期香港也會跟隨加息。由於加息會增加還款的成本，令到預期回報也會減少。

年期

由於保險產品是一項長期的投資，需要一定的投資年期，最快都要第七或八年才有較好回報。因此如果投資者是希望一些短期的投資，保險產品便不會是選項之一。同時，有部分的保險經紀會建議客人將轉按方式去獲得資金去購買保險產品，便要更加小心。例如轉按期內有罰息期，如果期內想轉售物業，借款人需要賠償；如果提早退保可能也令本金有損失。

同場加映:【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩