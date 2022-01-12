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【二手樓價】港島市區事故單位　平市價四成沽出　呎價不到1.2萬　業主帳面仍賺逾千萬元

股樓投資 17:49 2022/01/12

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樓價連月高企，即使最近遇上新一波疫情有所回落，亦於高位徘徊，但港島區有樓盤錄得低價成交，樓價大大低於市價四成。中原地產林龍南透露，成交單位為北角城市花園5座極高層D室，實用面積1,122平方呎， 3房套間隔，景觀開揚。業主以1,278萬元將單位易手，折合平均實用呎價11,390元。

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

林龍南指，上述單位為事故單位，成交價較市價平近四成，部份銀行亦未能對單位作出估價。他續指，原業主於1991年6月以222萬元買入單位，持貨30年，帳面獲利1,056萬元，單位升值4.76倍。

資料顯示，城市花園由長實發展，位於電氣道233號，共有14座，提供2,393伙。據中原網站顯示，屋苑近期成交實用呎價處於17,625元水平。

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撰文 : 謝昕蕎

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