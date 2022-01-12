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【美國加息】鮑威爾：聯儲局或多次加息以防通脹　年內可能「縮表」

股樓投資 19:24 2022/01/12

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美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周二（12日）表示，美國通脹率持續高企，若通脹高企的時間比預期長，屆時聯儲局或會多次加息以遏制通脹。

鮑威爾出席參議院銀行委員會的確認提名聽證會時提到，美國勞動力市場正快速復甦，經濟不再需要高度寬鬆政策。他表示如果高通脹持續的時間較預期長，那聯儲局不得不隨著時間推移進一步加息。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

鮑威爾預計將在3月結束資產購買，意味著將在今年內加息，表示如果需要遏制物價並幫助確保充分就業，聯儲局將毫不猶豫採取行動。鮑威爾在會中亦提到，可能會在今年較後時間縮減8.77億美元的資產負債表，並會較上次「縮表」更早、更快。

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同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

就業 經濟 加息 縮表 美國聯儲局 鮑威爾 美國 通脹

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