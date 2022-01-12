  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (三) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晶片短缺】PS5一機難求！索尼反增產100萬部舊機PS4

理財智慧 18:45 2022/01/12

分享：

索尼新一代家用電子遊戲機PS5，受全球晶片短缺拖累，加上物流混亂問題，自2020年11月上市以來一直大缺貨，市面上一機難求，預料今年仍會持續缺貨。索尼（美：SONY）面對此窘境，決定於今年繼續生產上代型號PS4，讓一眾家用電子遊戲機玩家，繼續留在Playstation生態圈中，並吸引他們未來繼續隔代升級主機。

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

根據內幕消息指出，索尼雖然從未正式宣布何時會正式停產PS4，但主機組裝廠原先預計2021年底便會停止PS4的組裝，然而索尼去年底卻通知組裝廠PS4將會增產，而且預計增產數量將會達到100萬部，以便為家用電子遊戲機玩家提供價格更相宜的代替品，抵銷PS5缺貨帶來的需求壓力。

【2022年部署】瑞銀予恒指今年目標27000點 看好3大板塊 高盛選出近20隻首選港股  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

發表於2013年的PS4，至今銷量已超過1.16億部，仍是不少家用電子遊戲機玩家的熱門之選，並為索尼互動娛樂帶來不俗的收入。根據早前的消息，索尼互動娛樂已宣布停產大部分的PS4型號，包括大部分PS4 Slim（CUH-2000系列）和所有PS4 Pro（CUH-7000系列），唯一會繼續生產的是最標準的Jet Black 500GB型號。

【溫股知新】重溫見底指標    升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

科技產品 電視遊戲機 遊戲 晶片 PlayStation Sony

上一篇文章

M+聯乘Vivienne Tam推獨家新年時裝系列 一文看清享譽全球時裝設計師創作

下一篇文章

【iM Cafe】聯儲局停鷹 淡友靜蠅蠅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
中海油擬派特別息及回購股份 CEO指公司市值被嚴重低估
中海油擬派特別息及回購股份 CEO指公司市值被嚴重低估
【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位
【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款