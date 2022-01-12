【晶片短缺】PS5一機難求！索尼反增產100萬部舊機PS4

索尼新一代家用電子遊戲機PS5，受全球晶片短缺拖累，加上物流混亂問題，自2020年11月上市以來一直大缺貨，市面上一機難求，預料今年仍會持續缺貨。索尼（美：SONY）面對此窘境，決定於今年繼續生產上代型號PS4，讓一眾家用電子遊戲機玩家，繼續留在Playstation生態圈中，並吸引他們未來繼續隔代升級主機。

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根據內幕消息指出，索尼雖然從未正式宣布何時會正式停產PS4，但主機組裝廠原先預計2021年底便會停止PS4的組裝，然而索尼去年底卻通知組裝廠PS4將會增產，而且預計增產數量將會達到100萬部，以便為家用電子遊戲機玩家提供價格更相宜的代替品，抵銷PS5缺貨帶來的需求壓力。

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發表於2013年的PS4，至今銷量已超過1.16億部，仍是不少家用電子遊戲機玩家的熱門之選，並為索尼互動娛樂帶來不俗的收入。根據早前的消息，索尼互動娛樂已宣布停產大部分的PS4型號，包括大部分PS4 Slim（CUH-2000系列）和所有PS4 Pro（CUH-7000系列），唯一會繼續生產的是最標準的Jet Black 500GB型號。

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責任編輯：嚴浩文