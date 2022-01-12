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【業績│油股】中石油去年純利增最多3.95倍　受惠油氣產品銷售量效齊增

股市 17:43 2022/01/12

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【業績│油股】中石油去年純利增最多3.95倍　受惠油氣產品銷售量效齊增

「三桶油」之一的中石油 （00857） （滬：601857）發公告指，預計去年純利增加374%至 395%，或710億至750億元（人民幣，下同），以中石油2020年純利190.02億元計，估計中石油2021年純利約900億至940億元。中石油解釋，去年公司取得有利市場機遇， 優化油氣產業鏈運行效率，大力實施提質增效，主要油氣產品銷售實現量效齊增，帶動業績表現。

中海油 （00883） 宣布增派息兼回購，刺激三桶油股價，中石油升3.2%，收報3.82元。

中石油提到，2021年純利與 2019 年相比， 將增加97%到 106%，兩年平均增長40%到43%。中石油 2021年扣除非經常性損益的淨利潤與2020年相比，將增加1,100億元至1,200億元。

中石油第三季純利減少45%　煉化銷售板塊扭虧，看【下一頁】

中石油稱，2021 年國際原油價格持續震盪上行，內地宏觀經濟穩定復甦， 油氣產品需求按年增加。中石油去年大力加強油氣勘探開發，深入推進煉化結構調 整和轉型升級，進一步強化市場營銷，統籌優化天然氣資源調配，推進新能源新材料業務佈局，利用業務板塊協同作用，持續加強成本費用精益化管理。

中石油又稱，油氣兩條產業鏈安全平穩運行，主要油氣產品銷售實現量效齊增，主要成本指標繼續得到有效控制，經營業績同比大幅增長，創近七年同期最好水平。

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記者：李哲毅

港股 A股 中國石油股份（00857） 中國石油（滬：601857） 中國海洋石油（00883）

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