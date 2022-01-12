日本Yahoo放寬員工遙距辦公 增交通及工作津貼上限

▲ 日本Yahoo宣布4月1日起放寬員工遙距辦公要求，實現「全國工作」並增加交通及工作津貼上限，偶爾按需要可乘新幹線列車或航機回公司。 （Yahoo Japan 圖片）

日本Yahoo宣布在4月1日起，進一步放寬員工的遙距辦公要求，並增交通及工作津貼上限，讓員工實現「全國工作」，偶爾按需要可乘新幹線列車或航機回公司。

空中巴士2021年交付航機611部 增長8％超越波音一倍

日本Yahoo早在2014年起實行遙距辦公模式，於2020年爆發疫情後，有關制度進一步調整。近日該公司宣布會在4月1日起實施新政策，允許約8千名全職、合約員工實現「全國工作」，即員工可選擇住在全國各地，並放寬有關多項津貼。

以往日本Yahoo員工可以選擇每月有5天以遙距辦公方式工作，居住偏遠者可每月獲15萬日圓（約港幣1萬元）上限的交通津貼，每日交通津貼上限為單程6500日圓（約港幣440元），員工要符合「上午11時能回到辦公室」的基本條件。

在4月1日起，以上日數限制及每日交通上限將撤銷，每月15萬日圓上限則維持不變，讓員工可更自由選擇居住地遙距辦公，並視乎情況偶爾回公司上班。因此，員工可以彈性選擇更有效但費用較高的交通工具，包括新幹線列車或內陸航機。該公司亦會增加遙距辦公津貼至1萬日圓（約港幣680元），包括雜項及通訊費用各5千日圓（約港幣340元）上限，另可借出平板電腦，以及申請社交津貼。

【日本MUJI】日本無印新店MUJIcom東池袋 升級餐飲重視小區連繫概念

【遊戲產業】SEGA設北海道札幌工作室 聘當地人才開展數位轉型

目前日本Yahoo有約９成員工實行遙距辦公，行政總裁川邊健太郎於社交媒體表示，員工反映遙距辦公對工作效率沒有負面影響，甚至有改善。同時，辦公室工作仍有價值，故放寬有關政策，便利員工在全國自由居住，偶爾出勤能乘搭航機。

責任編輯：王浩賢