【節約能源】暖氣太貴倡抱寵物取暖 英國能源商節能建議惹爭議

據英國廣播公司（BBC）報導，英國能源供應商Ovo Energy日前向子公司SSE Energy Services的客戶發送清單，倡導節約能源，上面列出眾多「如何在冬季不開暖氣也能取暖」的小技巧，例如多穿幾件衣服、打掃房子、與孩子比賽搖呼拉圈，讓身體變熱，另外也包括了「使用烤箱後把它打開」、「擁抱你的寵物或愛人」等「找出額外熱能」，卻惹來當地市民不少爭議。

根據英國能源協會（Energy UK）的估計，能源費用將在今年4月份時上漲50％，也就是說，每家每戶可能平均一年下來，將因此多出700英鎊的支出。

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在今年冬季歐洲天然氣與電力費用高漲的情況下，Ovo Energy建議客戶可透過其他「節能」方式來保持體溫，例如「多抱抱寵物」或是「搖呼拉圈」，因而引來了不少爭議。此舉亦遭英國國會議員瓊斯（Darren Jones）批評，他在《金融時報》（Financial Times）表示，「在這麼多家庭有困難的時期，被告知『沒錢開暖氣的話就多穿一件毛衣』，真的會讓人不爽。」

英國能源供應商Ovo Energy於今日（11日）發出一份道歉聲明，指得知這份清單不妥後，選擇將其刪除，同時表達了歉意。在一份發給BBC的聲明中，Ovo Energy承認清單內容「誤判形勢且毫無幫助」，並稱「要誠摯的道歉。」

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責任編輯：龍紀瑩