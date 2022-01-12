日本央行預計 物價將進一步上升

新冠肺炎疫情加上低息環境，全球經濟在過往一年出現高通脹率。日本中央銀行估計，受能源價格上漲影響，2022年的消費者物價將進一步擴大。加上新冠疫情影響，日本物價往後亦持續上升。

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日本央行行長黑田東彥周三（12日）出席會議時表示，預測日本扣除生鮮食品的消費者物價指數與2021年比較，「升幅將繼續溫和擴大」，反映能源價格上漲。面對全球在疫情下經濟復甦與原材料價格上升，黑田東彥認為日本通脹今後「上漲率將逐漸擴大」。

2021年11月日本扣除生鮮食品的消費者物價指數為100.1，同比上升0.5%，升幅為2020年2月後1年零9個月來新高。受原油價格上漲和日圓貶值影響，電費和汽油價格上升，推高整體水平。

黑田東彥同時指出，雖然日本經濟仍受國內新冠疫情嚴峻影響，但大抵正在改善。如果服務與其他消費行業的下行壓力或原材料採購問題得以緩和，他預計日本經濟將繼續復甦。

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責任編輯：吳漢培