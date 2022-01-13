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【恒大汽車708】恒大汽車首款車恒馳5下線、較預期提前12天　股價反跌14%

股市 16:17 2022/01/13

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恒大汽車 （00708） 首款車型投產，內媒引述中國恒大 （03333） 周三（12日）官宣，恒大汽車旗下「恒馳5」首車下線，較原計劃提前12天完成，意味「恒馳5」可進入量產階段。內媒亦釋出短片，展示了恒馳5的生產流程。

恒大汽車周三（12日）全日升3.3%，收報4.03元，成交約2億元。不過，恒大汽車今日股價大幅回調，午後跌幅擴大，收市大跌14%，收報3.46元，成交近4億元。

圖看恒馳5生產流程

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報道指，恒大汽車恒馳5 LX於去年11月9日出現在工信部新車申報目錄。據恒大汽車的車型規劃顯示，恒馳5定位於A級SUV，售價20萬元人民幣以下，對標奧迪Q3、寶馬X1等車型，為恒大汽車系列中價格便宜的車型。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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