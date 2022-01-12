【大行點睇】大和指藥明生物估值吸引　股價調整提供良好買入機會

大和發表報告指，藥明生物(02269) 日前參加了該行舉行的會議，管理層分享了最新的業務更新，並提及了市場對中美關係的憂慮、中國國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)政策，和產能擴張計劃。

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該行引述管理層稱，美中關係並非其美國客戶的關注點，指公司並未收到美國客戶的任何疑慮，因公司不持有藥品的知識產權(IP)，僅持有藥品開發技術的知識產權。另一方面，公司於去年新增10wL產能，計劃今年下半年再新增10wL產能，管理層指新生產基地將需兩至四年時間提升。

大和重申對藥明生物「買入」評級及目標價167元，認為公司的增長前景穩固且估值吸引，相信現時的股價調整提供了良好買入機會。不過基於管理層的指引。該行將公司2021年至2023年收入預測下調2%至9%，盈利預測則調低2%至18%。

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