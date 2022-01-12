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【元宇宙】大和料中國2025年元宇宙市場達300億美元　騰訊及網易有條件推相關遊戲

股樓投資 18:09 2022/01/12

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大和發表報告表示，料中國至2025年「元宇宙」(Metaverse)市場將達到300億美元(約2,339億港元)，全球相關市場約37%，料廣告收入是主要貢獻來源，該行認為中國當局不太可能禁止元宇宙世界，但預計政府採取更積極的監督方式。

 

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念



該行認為「元宇宙」可能是中國能成為全球科技的領導者的一部份，相信「元宇宙」興起將刺激硬件和軟件需求，創新及項目將為用戶創造價值。大和認為騰訊(00700) 和網易(09999)具強大研發和潛力在虛擬世界中推出身臨其境的遊戲。大和指，騰訊具廣泛網遊業務引擎、遊戲研發及社交網絡平台，維持對其「買入」評級及目標價650元，而該行亦看好網易的內容創新能力，維持對其「買入」評級及目標價218元。

 

【2022年部署】中金指港股估值低 今年將均值回歸 摩通推薦11隻中資價值股

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同場加映  【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

 

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撰文 : 周兆邦

騰訊控股（00700） 港股

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