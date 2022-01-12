【2022部署】花旗指恒指年底目標28000點　建議投資「勢不可擋趨勢」股票

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，今年投資策略仍然建議增持股票減持債券。他指，雖然疫情或阻礙復甦，但其對經濟的影響正在減弱，估計今年環球經濟料將增長4.2%，其中美國料增長4%、香港增3.8%及中國增4.7%。廖嘉豪認為，今年將有數個因素支持股市表現，包括實際利率低企或繼續處於負數、未來兩年企業盈利增長繼續平均有7%，及企業增加回購和派息等。他預期在內地政府換屆可能出台維穩政策等利好下，今年港股將回升，估計年中恒指或升至26,000點，年底進一步上望28,000點。

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念





另外，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖提到，該行預料美國聯儲局今年3月有機會首次加息，今年全年或加息四次，並可能於6月宣布縮表，7月開始行動，對標普500指數今年目標升至5,100點，潛在升幅達中單位數。



他又稱今年主要投資主題包括吸納長期領導者及勢不可擋大趨勢等，看好優質大型股特別是美股、環球派息穩健增長股、環球醫療保健股、清潔能源行業及具顛覆性數碼發展相關股份。

【2022年部署】中金指港股估值低 今年將均值回歸 摩通推薦11隻中資價值股

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映 【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機