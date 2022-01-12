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【住宅租金】租客欣賞單位企理+交通方便　8800元租屯門利寶大廈

股樓投資 17:43 2022/01/12

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香港租金貴，要搵平租盤不易，若不嫌遠，屯門亦有不少選擇。利嘉閣梁桂華說，屯門利寶大廈中層G室，實用面積258平方呎，原則兩房，現改為一房間隔，享開揚景觀，月租原叫價9,000元，現減租200元，以8,800元成功租出，實用呎租約34元。 

梁桂華補充，租客為外區客，欣賞上述單位新淨企理，附近交通配套亦方便，故即睇即承租，由於業主見租客爽快決定，酌量減租200元。而屋苑目前約2個單位放租，叫租由8,500元起。 

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

跑馬地服務式住宅The Unit月租8,700 　廚廁床一眼睇晒　實用面積91呎【下一頁

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據悉，業主於2010年12月，以約92萬元購入上述單位，以月租9,000元計，可享租金回報率約11厘。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 屯門 利嘉閣

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