【室內設計】一家三口喜抽新居屋 花36萬裝修380呎新居 玻璃趟門盡顯日式風格 引入自然光解決「黑廳」問題

相信可以擁有一個屬於自己的安樂蝸是不少人的心願，然而有很多人想抽公屋卻不合資格，想買私樓又資金不足，於是抽居屋便成了不少人的首選，而若然真的有幸抽到居屋當然要好好裝修一番。今次要介紹的單位位於馬鞍山的錦暉苑，面積為約380呎，屬3-4人單位，裝修費用為約36萬，全屋走日系風格。

此單位屬清水樓，原則屬長形，有一梗廚、梗廁，但沒有梗房，因此設計師和戶主在擺放傢俬和空間規劃上也更靈活，而戶主在收樓時只會有簡單的水泥地、淨色的牆面及磚瓦。設計師指，由於單位需居住3人，當中包括戶主夫婦及其2歲大的女兒，因此單位需要間出2房。

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戶主要求屋內的每一個空間都需要有採光，不能是黑廳或黑房，而屋內也需要有足夠的儲物空間，以供收納之用，另外，由於他們喜歡家中有舒適、木系小品的感覺，因此在色彩配搭方面希望以暖木色及粉、灰、綠色作配搭。

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為了使全屋的空間間隔更四方，使傢俬更好擺位，設計師決定利用客廳的空間去間出女兒的房間，然而這樣的間隔會使客廳的採光度大減，使客廳變成黑廳，於是設計師決定用一木紋色日系玻璃趟門代替門及磚牆，使光線能透過玻璃趟門帶到客廳，而這日系趟門更為全屋的亮眼點，奠定了全屋的日系風格。

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為了使單位更有空間感，設計師把原來的梗廚變做開放式廚房並用了黑白格子的地磚作為空間的分隔，同時設計師也改動了廁所門的方向，使其面向廚房，使單位的空間更好用。為了營造出溫暖木系小品的感覺，設計師打造了一個木紋色配湖水綠的L型廚櫃，並配上仿雲石磚，使空間分隔的效果更明顯及增加時尚感。

戶主和設計師在色調、傢俱的選取上也別具心思。一入門，旁邊有一日系飯桌及吊櫃，打造出客飯廳的空間，而屋內也有一條燈槽，使全屋的豪華感大增，而廚房的旁邊有一幅湖水綠的電視櫃特色牆，與廚櫃的顏色相互呼應，增加和諧感。

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此外，設計師在女兒的房間增設了地台，使儲物空間大增，同時也打造了粉配白色的上床下衣櫃設計，以節省房內空間，擴大空間感；主人房則有一張深木紋色的5呎大床配電腦桌及入牆落地衣櫃，以方便戶主工作；廁所則有一鏡櫃連木紋色洗手台下櫃，方便戶主收納，另外，牆壁則用了淺灰色瓷磚，以營造出時尚，簡潔的感覺。

費用： 工程套餐：24萬 泥水工程

水電工程

油漆工程

廚廁櫃木工

浴屏

全屋房門 （除大門）

假天花

包磚料 全屋訂製傢俬：12萬 合共：約36萬

圖片由新裝修 Sun-renovation提供

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責任編輯：關海儀