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【監管加密資產】金管局發加密資產和穩定幣的討論文件　2024年度前引入新穩定幣監管制度

Hot Talk 17:09 2022/01/12

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【監管加密資產】金管局發加密資產和穩定幣的討論文件　2024年度前引入新穩定幣監管制度

金管局發布加密資產和穩定幣的討論文件，講述金管局構思加密資產特別是具支付功能的穩定幣的監管模式，接受持份者於3月31日或之前提交意見。金管局總裁余偉文稱，期望可於2023/24年度之前引入新的穩定幣監管制度。

余偉文發表匯思文章解釋，加密資產產品涵蓋範圍廣泛，投資相關代幣、穩定幣、功能型代幣及非同質化代幣（NFT）是當中的一些例子，而現時加密資產的市值已增至2.2萬億美元。參考國際標準後，金管局擬從支付用途的穩定幣、加密資產的投資者保障、認可機構與加密資產的業務關連三大方面，集中處理相關影響，維持香港貨幣及銀行體系穩定。

IMF研究：比特幣與美股走勢漸趨同步 聯動性增加或對金融穩定構成風險，可見【下一頁】

穩定幣將參考儲值支付工具框架

余偉文表示，穩定幣（stablecoin）一般錨定或參考其他資產，例如證券或法定貨幣，金融穩定理事會（Financial Stability Board）尤其看重具支付用途的穩定幣對金融體系的風險。

他指出，從市場上觀察到，用作支付用途的穩定幣及其錢包的功能與儲值支付工具相似。按照「相同風險，相同監管」的原則，金管局正在審視是否有需要調整現有的監管框架，例如在《支付系統及儲值支付工具條例》之下，確保用作支付用途的穩定幣在香港受到適當的監管。

投資者保障考慮是否適合零售投資者

他續指，部分加密資產未必有內在價值，價格亦可能極為波動，須考慮是否適合零售投資者以及監管銷售過程，目前認為有必要促進投資者教育及加強產品披露，現正與證監會制定中介服務的監管預期。

銀行須考慮用戶保障、金融罪行等風險

對於銀行處理加密資產相關業務上，余偉文預告，金管局即將向認可機構發出通告，提供更詳細的監管指引，處理用戶保障、欺詐以及洗錢與恐怖分子資金籌集等風險。

金管局加密資產和穩定幣的討論文件連結

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虛擬貨幣 余偉文 香港金融管理局 比特幣
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