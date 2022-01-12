【2022展望】中銀香港：中國今年經濟增長約5%至5.5% 建議超配港股和A股

▲ 【2022展望】中銀香港：內地全年經濟增長料5至5.5% 建議超配港股和A股

雖然近期全球Omicron新冠病毒感染個案增加令經濟活動受影響，中銀香港首席經濟學家鄂志寰表示，全球經濟增長續高於趨勢水平，但各國經濟復甦仍然分化，美國經濟有望維持較快增長，惟抑制通脹為主要挑戰，而內地經濟穩字當頭，預計全年增長約介乎5至5.5%之間；而本港全年增長預計約3%，香港經濟增速回復接近趨勢水平，疫情與具規模通關將成為增長關鍵。

中銀香港個人數字金融產品部資深財富顧問高耀豪表示，預期今年環球經濟增長將按年放緩，原因是去年環球經濟受惠低基數而增長明顯，但今年增長仍遠高於長期平均增長，而高增長支持企業盈利，將繼續支持今年大市表現。

聯儲局12月議息會議決定加快退市，中銀香港資深經濟研究員蔡永雄表示，聯儲局平均通脹目標略為延遲了加息的必要性，利率點陣圖顯示今年聯儲局將加息三次。隨著美國通脹高企而就業改善，聯儲局的轉向使債息上升，當長息上升將高於短息，使收益率曲線上行，傳統上利好股市表現。而聯儲局加快縮減買債，料為今年溫和加息提供空間。

在「全球延續復甦，政策逐漸回歸」的基本面下，預期股市或繼續跑贏債市，中銀香港建議，大類資產配置順序為股票、債券、黃金、商品。股票方面，建議超配港股和A股；標配美股和歐股，惟要留意聯儲局加息前後美股或現劇烈波動。

去年香港新股集資額 跌出全球三甲， 全年集資額約3237億元，按年跌19%，不過中銀香港預料，今年亞太區市場新股市場或受惠港交所新股IPO平台FINI優化、SPAC上市機制、人民幣計價港股等措施下，利好企業來港集資，預期今年本港新股集資額將有近10%的升幅。另外，中銀香港指，港股估值偏低，現時AH股差價大，認為港股應有上升空間。

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記者：曾樂詩