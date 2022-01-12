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【Twitter】Twitter更新防騷擾功能 防止用戶接收到不想告知的資訊

環球政經 17:06 2022/01/12

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Twitter今日(12日)在官方Twitter上表示，正加強防止騷擾功能，使用者不會再看到任何已靜音或屏蔽帳戶以及關鍵字的相關內容。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

根據官方Twitter顯示，近日已逐步加強防止騷擾功能，現時用戶不能在網頁版、iOS以及Android應用程式上的「Explore」和「What's Happening」，看到已隱藏和封鎖的用戶，以及關鍵字眼的貼文、新聞和內容等資訊。與此同時，隱藏和封鎖內容也不再會出現在來自平台的電子郵件或通知。

Twitter又指，其功能有助協助用戶減低接收到不想得知的資訊，例如防劇透，或是未發行的新遊戲內容等。另外，Twitter也正在測試其他新功能，如自動封鎖使用不當用語和發送不雅照片等的用戶。

 

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責任編輯：羅浩濂

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