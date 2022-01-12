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【物流行業】人工智能持續進化 物流業未來有望全自動化 專家：2025年應用規模增十倍

環球政經 17:51 2022/01/12

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疫情影響令世界各地物流業飽受影響，除了網購訂單激增外，傳統人力亦因疫情影響而出現人手不足的問題，而隨著電腦視覺和機器學習的進展，讓機器人越來越聰明，會辨識各類商品並用夾爪揀取，取代傳統人力。

【家居設計】拆解IKEA「Tiny Homes」平價小空間收納術 百呎納米樓變型格公寓【下一頁

【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

根據外媒報導，歐洲運動用品大廠Puma北美分公司Puma North America已經開始採用機器手臂，在加州托倫斯（Torrance）物流中心分揀服飾和跑鞋。機械人採納了Nimble Robotics技術，機器手臂內建相機、夾爪、人工智慧（AI），能從大桶揀選商品。倘若機器手臂撿取時出現問題，遠端操控者可出面處理。

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

有專家指出，就整體倉庫自動化市場而言，機器揀選科技仍屬「小眾」，不過正以肉眼可見的速度迅速成長，估計2021年規模為1.37億美元，2025年將擴增至13.4億美元。Interact Analysis推估，2021年倉庫自動化的總市值接近360億美元。

【職場熱話】 16K 14個月糧 VS 18K 12個月糧 打工仔不滿現職工作量多壓力大欲轉工 找到新工作月入萬8卻因花紅問題感猶豫【下一頁

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記者：鄭日棱

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