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德國經濟部長指需增加移民 免勞動力短缺

環球社會熱點 17:30 2022/01/12

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德國新一屆政府於去年底上任，首次由3黨合組聯合政府。德國經濟部長哈貝克表示，未來需增加移民人數，才能避免出現勞動力短缺問題。哈貝克透露，德國現時有逾30萬職位空缺，並預料未來將繼續增加。

德國驅逐兩俄羅斯外交官 指俄涉及車臣男柏林遇害 【下一頁】

綠黨聯合領袖之一的哈貝克（Robert Habeck）周二（11日）表示，德國正面對人口危機，未來需增加移民人口才能避免勞動力短缺問題。哈貝克指，德國需在所有領域增加輸入人口，包括工程師、護理人員等職業。但他同時承認，當局需從資格證明、培訓等多方面解決問題。

哈貝克透露，德國截至周二共有30萬個職位空缺，預料未來會進一步增加至逾100萬。若德國不減少職缺數目，未來生產線將出現問題。

德國三黨聯合政府有共識 肖爾茨料成新總理 【下一頁】

德國經濟研究所（German Economic Institute）估計，當地今年將因年老員工退休而減少逾30萬勞動力，數目將在2029年擴至逾65萬人。到2030年時，適齡勞動人口累計短缺更將達約500萬。

《路透社》分析指，德國過去數十年出生率維持低位，加上移民人數不足，當地勞動力人口嚴重萎縮，為德國公共退休金基制埋下定時炸彈。隨著德國人均預期壽命增加，愈來愈少的勞動人口需承擔更多退休長者的養老金。

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責任編輯：李俊儀

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