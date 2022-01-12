【新股IPO】滴滴傳正跟港交所進行上市非正式磋商

消息指，滴滴出行於去年12月宣布啟動在美國除牌，並計劃回港上市。據悉滴滴出行母企滴滴環球已經開始與港交所（00388）就回港上市一事進行非正式討論。有滴滴主要投資者表示，在香港上市現在對滴滴而言是至關重要，公司稍後將在美國啟動退市程序，並向美國股票持有人提供與香港股票的一對一互換。

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然而，滴滴要回港上市非容易，甚至可能需要較長時間來安排，因中國政府對滴滴的調查尚未解決，同時公司亦需要在中國多個城市取得經營許可。另又有接近滴滴執行團隊的人士表示，中央在對滴滴的調查中，未有發現任何實質性證據表明滴滴向美國轉移或洩露敏感數據，但相信北京仍會發現滴滴有出現不當行為，暫時未有跡象顯示滴滴旗下App可以在應用商店恢復上架。

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據了解，滴滴已嘗試引入有國家支持的投資者入股，包括競爭對手首約汽車以及國有企業中信資本，惟暫時未達成任何協議。

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記者：張以正