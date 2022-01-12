  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (三) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家居設計】拆解IKEA「Tiny Homes」平價小空間收納術 百呎納米樓變型格公寓

理財智慧 15:15 2022/01/12

分享：

日本IKEA於去年11月底，發布了全新計劃「Tiny Homes」，以月租7港元（下同）出租於東京的107呎蝸居，透過這次出租迷你戶型公寓計劃，展示出如何將納米樓變成型格公寓。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

「Tiny Homes」計劃單位座落於東京新宿區，地理位置優越。從單位平面圖可見，單位面積雖然僅得107呎，但運用高樓底優勢採取Loft單位設計。此迷你戶型單位樓底雖然夠高，但缺點是狹窄，房間寬度甚至只能容納兩個成年男子，上層的臥室部分面積尚可，但可無法放置一張大床。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

經過一輪改造後，家具擺放很整齊，頓時有家的感覺。甫入單位，見左手邊廚房，後方就是廁所。公寓有清楚劃分煮食區、生活區、工作區以及上層的睡眠區。工作區擺放了層高2米多的多功能置物架，代替大型儲物櫃。由於空間有限，多功能置物架不僅可以儲雜物還可以放置衣物，甚至充當書架。書架的下方放置書桌，可供辦工或學習。書桌的大小恰到好處，亦可以伸展出來，招待朋友時可充當一張二人餐桌。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

接著向房間的內側走，能看到角落裡的單人梳化，剛好夠一人獨居使用，梳化與書桌一樣，可以變身成一張單人床，以備不時之需。梳化的對面放置著三層置物架，可放置煮食用品和電器，如微波爐，將微波爐安置在了最下面一層，充分利用空間。而在置物架兩側是衛生間與廚房。爬上樓梯，到達上層的睡眠區，此設計的確可以物盡其用，在牆身裝上儲物櫃，放置小物品及電子產品，盡用每一吋空間。

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

而關於家具的價格方面，由於所有家具的裝潢都來自於宜家，價格當然也相當平民。比如說2米多高的置物架折合只是1,000元左右。可折疊書桌也僅僅需要數百元，三層置物架折合685元。床上一系列加起來不到2000元，整個房間最貴的是4,500元的梳化。所有的家具加起來不到7000元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

IKEA 家居 設計 納米樓 日本 家具 東京 基建 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】銀娛傳推出「肥雞餐」 每荷官最高可獲發27萬澳門元
【第五波疫情】銀娛傳推出「肥雞餐」 每荷官最高可獲發27萬澳門元
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
中海油擬派特別息及回購股份 CEO指公司市值被嚴重低估
中海油擬派特別息及回購股份 CEO指公司市值被嚴重低估
【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位
【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款