【家居設計】拆解IKEA「Tiny Homes」平價小空間收納術 百呎納米樓變型格公寓

日本IKEA於去年11月底，發布了全新計劃「Tiny Homes」，以月租7港元（下同）出租於東京的107呎蝸居，透過這次出租迷你戶型公寓計劃，展示出如何將納米樓變成型格公寓。

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「Tiny Homes」計劃單位座落於東京新宿區，地理位置優越。從單位平面圖可見，單位面積雖然僅得107呎，但運用高樓底優勢採取Loft單位設計。此迷你戶型單位樓底雖然夠高，但缺點是狹窄，房間寬度甚至只能容納兩個成年男子，上層的臥室部分面積尚可，但可無法放置一張大床。

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經過一輪改造後，家具擺放很整齊，頓時有家的感覺。甫入單位，見左手邊廚房，後方就是廁所。公寓有清楚劃分煮食區、生活區、工作區以及上層的睡眠區。工作區擺放了層高2米多的多功能置物架，代替大型儲物櫃。由於空間有限，多功能置物架不僅可以儲雜物還可以放置衣物，甚至充當書架。書架的下方放置書桌，可供辦工或學習。書桌的大小恰到好處，亦可以伸展出來，招待朋友時可充當一張二人餐桌。

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接著向房間的內側走，能看到角落裡的單人梳化，剛好夠一人獨居使用，梳化與書桌一樣，可以變身成一張單人床，以備不時之需。梳化的對面放置著三層置物架，可放置煮食用品和電器，如微波爐，將微波爐安置在了最下面一層，充分利用空間。而在置物架兩側是衛生間與廚房。爬上樓梯，到達上層的睡眠區，此設計的確可以物盡其用，在牆身裝上儲物櫃，放置小物品及電子產品，盡用每一吋空間。

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而關於家具的價格方面，由於所有家具的裝潢都來自於宜家，價格當然也相當平民。比如說2米多高的置物架折合只是1,000元左右。可折疊書桌也僅僅需要數百元，三層置物架折合685元。床上一系列加起來不到2000元，整個房間最貴的是4,500元的梳化。所有的家具加起來不到7000元。

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責任編輯：龍紀瑩