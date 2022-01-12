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【網絡安全】美國監獄安全軟件遭攻擊　監控鏡頭無法正常使用

科技 18:45 2022/01/12

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美國新墨西哥州中部監獄的系統，日前遭一輪勒索軟件攻擊，監獄內的網絡服務被逼關閉，監控鏡頭等設備也無法正常使用。

人們的生活漸漸與科技密不可分，但當電子技術出現嚴重問題，也會為我們帶來煩惱和不便。美國新墨西哥州中部監獄的系統，日前遭一輪勒索軟件攻擊，監獄內的網絡服務被逼關閉，監控鏡頭等設備也無法正常使用。

【資訊安全】微軟公開macOS漏洞「Powerdir」　呼籲盡快更新系統

綜合外媒報道，監獄內部的監控鏡頭和自動門的程式設定等，因受到網絡攻擊而受到破壞。由於未能正常使用自動門，工作人員必須使用鑰匙，手動打開設施門，囚犯更因為監控鏡頭未能良好運作，故從1月5日早上至晚上被封鎖在牢房，無法「放風」。同時監獄的所有互聯網服務也被關閉，工作人員甚至無法查看囚犯記錄。

另外，監獄的網絡系統受到攻擊後，部門已立刻向該縣政府提交緊急通知。惟當時已不能正常參閱數據庫，相信數據庫已被攻擊破壞。受影響的資料包括：所有打鬥報告、使用武力和涉及性侵犯指控的案件。

據悉，勒索軟件已成為美國私營企業和政府機構面臨的最大威脅之一。去年，美國司法部成立了有關勒索軟件攻擊工作小組，以協調各部門和外部機構之間的信息共享。惟連監獄也因勒索軟件攻擊而停頓，情況使人憂心。

【智能家居】LG 智能屏幕跟著觀眾調校角度　WebOS可裝《Disney+》及《Netflix》

【Firefox】Linux Mint與Mozilla達成協議　Firefox續為默認瀏覽器

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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