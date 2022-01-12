  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (三) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【PS5】PS5大缺貨　Sony擬增產PS4「頂住檔」

商業 16:47 2022/01/12

分享：

據彭博報道，Sony擬今年增產PlayStation 4遊戲主機，以應對全球供應鏈堵塞致PS5產量受限的現狀。（法新社圖片）

PS5主機自2020年11月上市以來，便一直處於極度供不應求、「有錢都買唔到」的情況。不過，據彭博報道，Sony擬今年增產PlayStation 4遊戲主機，以應對全球供應鏈堵塞致PS5產量受限的現狀。

【疫市營商】共享辦公室龍頭擴張 WeWork 中環黃金地段設 13,000 呎據點

彭博報道，消息人士稱，Sony最新的策略是今年新供應約100萬部PS4主機，希望可抵銷PS5生產壓力。理論上PS4主機用到的最先進芯片較少、較易生產，將讓Sony在與製造合作業者議價時有更多討論空間，不過生產數字還將因應需求變化而調整。

曾計劃2021年底停止組裝PS4

此前，雖然Sony從未正式宣布何時將停產PS4，但消息人士透露，該公司曾經規劃要在2021年底停止組裝PS4。不過現在情況有變，Sony去年底就告知組裝合作業者，2022年全年將持續生產PS4主機。

Sony發言人亦證實，今年將持續生產PS4，同時表示該公司沒有計劃要停產PS4，「這是最暢銷的遊戲主機之一，而新舊機款之間的切換期仍需一段時間」。

Sony互動娛樂事業總裁兼執行長Jim Ryan曾表示，新冠疫情拖累整個遊戲產業的軟件開發速度，同時也導致硬件需求激增、基本零件短缺，使得PS5主機「一機難求」。

PS4迄今銷量超過1.16億部

反觀PS4的歷史，該主機於2013年推出，迄今銷量超過1.16億部，依然是玩家之間受歡迎的選擇，其遊戲與軟件銷售也為Sony遊戲部門貢獻很大收益。

而來到PS5，Sony忙著應對一系列挑戰，包括PS5的生產步調比預期慢，以及黃牛搶購及炒高新主機的價格，導致零售供應相當受困擾。

Sony一名高層曾透露，讓PS4延續生產，顯然是Sony內部視為可填補供應不足、把玩家留在PS生態體系內的一種手法。

【韓流不減】南韓文化輸出高達近900億　剖三大成功關鍵　香港能否借鏡？

【第五波疫情】屯門檢測中心排長龍　實惠：屯門分店免費借出摺櫈

責任編輯：李智美

相關文章

【機迷熱話】Sony料去年大賺近700億　PS5產量難加大　繼續一機難求？
2021/02/03
【機迷熱話】Sony料去年大賺近700億　PS5產量難加大　繼續一機難求？
【半導體短缺】PS5半導體不足致供應緊張　日本拍賣網站售價比新機貴5成
2021/05/25
【半導體短缺】PS5半導體不足致供應緊張　日本拍賣網站售價比新機貴5成
【PS5】PS5再開賣　一文看清官網及6大零售商抽籤方法
2021/06/03
【PS5】PS5再開賣　一文看清官網及6大零售商抽籤方法
【PS5】零件短缺拖累PS5產量　Sony全年銷售難達標
2021/11/11
【PS5】零件短缺拖累PS5產量　Sony全年銷售難達標

你可能感興趣

【機迷熱話】Sony料去年大賺近700億　PS5產量難加大　繼續一機難求？
19:15 2021/02/03
【機迷熱話】Sony料去年大賺近700億　PS5產量難加大　繼續一機難求？
【半導體短缺】PS5半導體不足致供應緊張　日本拍賣網站售價比新機貴5成
11:54 2021/05/25
【半導體短缺】PS5半導體不足致供應緊張　日本拍賣網站售價比新機貴5成
【PS5】PS5再開賣　一文看清官網及6大零售商抽籤方法
20:04 2021/06/03
【PS5】PS5再開賣　一文看清官網及6大零售商抽籤方法
遊戲 零售 PlayStation 疫情 硬件 軟件

下一篇文章

【財政預算案】廠商會提交來年《財政預算案》建議　倡延展更多「撐企業」措施

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【資訊安全】微軟公開macOS漏洞「Powerdir」　呼籲盡快更新系統
【資訊安全】微軟公開macOS漏洞「Powerdir」　呼籲盡快更新系統
【香港製造】港產鹼性飲用水設智能生產線　目標每小時產1.4萬瓶
【香港製造】港產鹼性飲用水設智能生產線　目標每小時產1.4萬瓶
【疫市開店】華御結母企推飯糰新品牌「OMUSUBI」　首間新店IFC開幕
【疫市開店】華御結母企推飯糰新品牌「OMUSUBI」　首間新店IFC開幕
【第五波疫情】屯門檢測中心排長龍　實惠：屯門分店免費借出摺櫈
【第五波疫情】屯門檢測中心排長龍　實惠：屯門分店免費借出摺櫈
【麥當勞】麥當勞聯乘My Melody　粉紅攻勢由1月10日開始　新推黃金菠蘿雞堡 （多圖）
【麥當勞】麥當勞聯乘My Melody　粉紅攻勢由1月10日開始　新推黃金菠蘿雞堡 （多圖）
【牛奶包裝】英國超市不再標示牛奶到期日　鼓勵顧客用嗅覺測試好壞
【牛奶包裝】英國超市不再標示牛奶到期日　鼓勵顧客用嗅覺測試好壞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款