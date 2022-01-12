【PS5】PS5大缺貨　Sony擬增產PS4「頂住檔」

▲ 據彭博報道，Sony擬今年增產PlayStation 4遊戲主機，以應對全球供應鏈堵塞致PS5產量受限的現狀。（法新社圖片）

PS5主機自2020年11月上市以來，便一直處於極度供不應求、「有錢都買唔到」的情況。不過，據彭博報道，Sony擬今年增產PlayStation 4遊戲主機，以應對全球供應鏈堵塞致PS5產量受限的現狀。

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彭博報道，消息人士稱，Sony最新的策略是今年新供應約100萬部PS4主機，希望可抵銷PS5生產壓力。理論上PS4主機用到的最先進芯片較少、較易生產，將讓Sony在與製造合作業者議價時有更多討論空間，不過生產數字還將因應需求變化而調整。

曾計劃2021年底停止組裝PS4

此前，雖然Sony從未正式宣布何時將停產PS4，但消息人士透露，該公司曾經規劃要在2021年底停止組裝PS4。不過現在情況有變，Sony去年底就告知組裝合作業者，2022年全年將持續生產PS4主機。

Sony發言人亦證實，今年將持續生產PS4，同時表示該公司沒有計劃要停產PS4，「這是最暢銷的遊戲主機之一，而新舊機款之間的切換期仍需一段時間」。

Sony互動娛樂事業總裁兼執行長Jim Ryan曾表示，新冠疫情拖累整個遊戲產業的軟件開發速度，同時也導致硬件需求激增、基本零件短缺，使得PS5主機「一機難求」。

PS4迄今銷量超過1.16億部

反觀PS4的歷史，該主機於2013年推出，迄今銷量超過1.16億部，依然是玩家之間受歡迎的選擇，其遊戲與軟件銷售也為Sony遊戲部門貢獻很大收益。

而來到PS5，Sony忙著應對一系列挑戰，包括PS5的生產步調比預期慢，以及黃牛搶購及炒高新主機的價格，導致零售供應相當受困擾。

Sony一名高層曾透露，讓PS4延續生產，顯然是Sony內部視為可填補供應不足、把玩家留在PS生態體系內的一種手法。

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責任編輯：李智美