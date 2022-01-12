港股升663點收復二萬四　年底料突破二萬六兼預測3個主題會跑贏大市

港股走勢氣勢如虹，恒生指數全日勁升663點，收復二萬四關報24402點。港股能否維持強勢？花旗銀行料港股年中有望突破二萬六，年底挑戰二萬八，又料3個投資主題將跑贏大市。（重溫《ET開市直擊》唐牛分析港股後市【按此】）

*元宇宙概念未炒完 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選*

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，過去一年內地行業監管趨嚴，市場對中港互聯網板塊看法相對謹慎，預期經歷一個表現較預期優勝的季績，信心將會回歸。

而去年底召開的中央經濟會議定調今年偏寬鬆、穩定的發展方向，預料維穩措施的成效將於3－6個月後傳到實體經濟上，認為港股可看高一線。該行預期，港股上半年可望挑戰26000點，年底達28000點。

綠色、ESG、網絡安全、亞洲股市或跑贏

陳正犖預期，儘管今年環球經濟增長趨成熟溫和，但個別領域的表現將跑贏，包括：

1.綠色世界發展

2.環境、社會和企業管治（ESG）投資

3.網絡安全

4.亞洲股市。

金價1900美元有阻力

陳正犖估計，冬季天氣和地緣政治短線或繼續支持油價，今年石油需求增長預測約每日370萬桶，長期石油需求或在2029年見頂，高位亦可能最早在2025年出現。

而短期內黃金或在每盎司1700美元附近有支持，但在1900美元附近面臨阻力。