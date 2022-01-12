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【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗

環球社會熱點 16:50 2022/01/12

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變種新冠肺炎病毒Omicron肆虐，為應對新一波新冠肺炎疫情，各國加快為民眾接種第3針、個別國家甚至開始接種第4針。但世衛專家警告，重複接種現有疫苗並非應付新變種可行策略，亦敦促藥廠開發新疫苗及更新配方，有效防止病毒傳播。

新加坡指打呢款疫苗 染疫死亡率最低 【下一頁】

世衛新冠疫苗技術諮詢小組 （TAG-Co-VAC）周二（11日）發表聲明，表示為民眾重複接種新冠疫苗的策略並非持續或可行策略，並敦促藥廠更新疫苗配方，可更有效預防感染新冠病毒或遏止傳播、減低民眾染疫後形成重症或死亡，應對例如Omicron等變種病毒。

此外，諮詢小組專家亦建議，藥廠應研發能引起廣泛、強烈及持久免疫反應的新冠疫苗，減少對加強劑需求。

輝瑞（Pfizer）行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）早前曾表示，很可能需要推出一種專門針對Omicron變種的新冠疫苗，準備於3月推出。同時藥廠正研究改變疫苗劑量，能快速針對變種病毒傳播，最快在6月前分發新疫苗。

輝瑞CEO表明 兩劑疫苗唔夠對抗Omicron 【下一頁】

另一方面，歐洲藥品管理局（EMA）疫苗部門主管卡瓦雷里（Marco Cavaleri）亦於同日指，雖然接種加強劑可視為應急方案之一，但短時間重複接種疫苗並非長期可行之策，並對每4個月接種額外疫苗方法提出擔憂，認為會使人體免疫系統超出負荷，使民眾對疫苗產生厭惡。

卡瓦雷里續對接種第4針新冠疫苗提出質疑，表示目前沒有數據支持打第4針，需要更多資料了解Omicron變種傳播。EMA亦指，目前正與藥廠聯絡，以防需要更新疫苗配方。

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責任編輯：郭麗明

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