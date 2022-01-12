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【職場熱話】 16K 14個月糧 VS 18K 12個月糧 打工仔欲轉工 卻因花紅問題感猶豫

理財智慧 18:04 2022/01/12

分享：

不少人在工作一段時間後也會考慮轉工，不知道大家在轉工時會以甚麼為首要的考慮條件呢？近日有網民於網上專頁「高登」中發文，指自己現時的工作壓力大、工作量多，而他現時得到了一個新的工作機會，其月薪比現時工作的人工高2千，加上有升職機會，而該公司為一間只開了2年的新公司，於是樓主向網民詢問應否到新公司工作才好。

樓主經歷:

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【職場熱話】 面試普通文員職位   入職後卻要擔任會計   港男一竅不通 入職一個月被解僱感被欺騙  下一頁

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「若月薪有18K，即使你以後辭職，也較易找到另一份人工更高的工作。」，「除了錢，也要看工作得是否開心，現時你的工作壓力如此大便快些走吧！」，也有人指，「想知道月薪萬6的工作若出錯了，可以有何等的嚴重。」。

另有網民指，「即使不看錢，單是你現時的工作又沒有升職機會，而且出錯會造成嚴重後果，便應該辭職吧！」。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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責任編輯：關海儀

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