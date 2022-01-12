【樓市熱話】 單位出租3年多 業主驚揭殘破不堪 盛怒沒收按金 終不忍租客哀求退還1萬

不少人在買樓後也會選擇把單位租出去，以減輕自己的供樓負擔，可是要遇到一個好的租客並不容易，分分鐘還會使單位變得殘破不堪。近日有網民於網上專頁「高登」中發文，指自己把單位放租了3年多，然而他在收回單位時卻發現屋內變得十分破舊，更甚的是，那租客更要求要拿回按金，樓主因而感到十分生氣。

樓主指，自己把單位放租給一租客3年多，然而他在收回單位時看到屋內的廚櫃損毀、房門門鎖壞了、牆上鑽了洞及水喉牆身嚴重發霉，樓主十分疑惑那租客究竟與家人是怎樣住才會住成那樣，明明單位只是讓他住了3年多，卻像住了十多年一般。

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而更讓樓主生氣的是，那租客竟要求拿回按金，於是樓主便指要報警及找公證行，那租客才不敢作聲，後來那租客又發「人情牌」，指自己一家失業，又指要租劏房，樓主才勉強給回他們一萬元當可憐他們。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你最後還不是退回1萬給他們嗎？」，「若正常交樓，是理所當然可以拿回按金的。」，也有人指，「租了3年，那租客也給了你數十萬，你用數萬元再翻新一下也不過分吧！」。

另有網民指，「租樓的人是真的不會管你的，其實也應該預了他們不會愛惜你單位的東西，但我不明白他們不清潔，使單位變得如此骯髒是要怎樣居住呢？」。

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責任編輯：關海儀