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【二手樓價】粉嶺逸峯低層三房　940萬破頂價沽　代理：區内三房供應少

股樓投資 16:49 2022/01/12

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雖然變種病毒疫情襲港，各區也見業主劈價吸客，但受惠北部都會區概念，帶動上水、粉嶺二手交投，更於「疫市」誕下破頂成交。美聯物業葉劍威說，粉嶺逸峯5座低層A室，實用面積615平方呎，三房套間隔，單位開則方正，大廳外連露台，早前獲家庭客以940萬元「破頂價」追入，實用呎價約15,285元。

代理解釋說，區内三房供應較少，雖然區內將有大型新盤登場，但以中小型單位爲主，令大單位有價有市，所以吸引家庭客以「破頂價」追入。

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

資料顯示，原業主於約2013年10月以約538.3萬元購入，持貨8年，現帳面賺401.7萬元，物業期內升值75%。

【二手樓價】樓市不似預期　業主投降接受現實　劈價137萬沽美孚新邨【下一頁

【二手樓價】東涌映灣園三房呎價跌穿1萬 　代理：低銀行估價3%至5%有承接【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 逸峯 粉嶺 美聯物業

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