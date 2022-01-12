▲ 【虛擬資產】IMF研究：比特幣與美股走勢漸趨同步 聯動性增加或對金融穩定構成風險

近月加密貨幣價格彷如過山車，但仍然吸引大量機構投資者以至散戶進場投資，國際貨幣基金組織（IMF）昨日（11日）發表研究報告指，隨著加密資產變得更廣泛採用，加密資產與股票等傳統資產市場相關性顯著增加，限制加密資產被視為分散風險的優勢，同時增加由金融市場傳遞衝擊的風險。

國際貨幣基金組織IMF研究提到，新冠肺炎疫情前，比特幣（Bitcoin）和以太幣等加密資產與標普500等主要股票指數幾乎沒有關連性，但近期數據顯示比特幣（Bitcoin）與股票關連性已高於股票與黃金、投資級債券及主要貨幣等資產的關連性。

IMF研究：比特幣與標普500指數間的每日變動相關係數躍升至0.36

IMF研究指，2020 年初央行推出應對疫情的措施後市場發生變化，全球金融環境寬鬆和投資者風險偏好增加的情況下，加密貨幣價格和美國股市均飆升。例如2017至2019年間，比特幣（Bitcoin）的回報並沒有隨著美國股市指標 標普500指數的特定方向移動，比特幣（Bitcoin）與標普500指數每日變動的相關係數（Correlation coefficient）僅為 0.01，但隨著資產同步上漲或一起下跌，該指標在2020至2021年間躍升至0.36。

新興市場加密貨幣與股票間的關聯更明顯

在新興市場經濟體中，加密貨幣與股票之間的關聯更明顯，例如MSCI 新興市場指數的回報與比特幣比特幣（Bitcoin）的相關係數在2020至2021年為 0.34，較數年增加17 倍。

加密貨幣與股票出現溢出效應 比特幣下跌影響股市表現

IMF 報告提到，加密貨幣與股票出現溢出效應（Spillover Effect），疫情期間，比特幣（Bitcoin）波動大約影響了標普500 指數波動的大約6分之1，以及影響標普500回報率變化的10分之1。因此，比特幣（Bitcoin）價格的急劇下跌會增加投資者的風險厭惡情緒，並導致股市投資下降，反之亦然。

IMF： 加密貨幣與股票聯動性增加或對金融穩定構成風險 建議制定全球監管框架

IMF 研究強調，加密資產不再處於金融系統的邊緣，鑑於比特幣（Bitcoin）等加密貨幣現較高的波動性和估值，加密貨幣市場和股票市場的聯動性增加或對金融穩定構成風險，特別是在廣泛採用加密貨幣的國家。報告指出，各地應採用一個全面、協調的全球監管框架來指導國家監管和減輕來自加密生態系統的金融穩定風險。

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記者：李哲毅