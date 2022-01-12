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【職場熱話】 打工仔向客戶sell橋 卻被狠批遭否決 事後發現內容竟被客抄襲

理財智慧 18:06 2022/01/12

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現時在廣告界中，有很多公司為客戶提供比稿提案時也是不會收費的，而這卻造成了不少被抄襲的情況。近日有網民於FB專頁「奴工處」中發文，指自己與同事辛辛苦苦完成了一個內衣品牌的比稿提案，然而當時客戶否決了她們的提案，但後來樓主在客戶的方案中發現了一件事，使樓主感到十分生氣，並指希望所有的比稿提案都應該要收費。

樓主經歷：

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【職場熱話】管理層善意提醒新人遭反駁    「其實你不說我都會記得」  質疑新一代處世態度 【下一頁

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 所以說怎樣也不會做免費的比稿提案。」，「做設計真是沒有人權。」，也有人指，「 我也試過有位客人否決了我的設計，但最後卻用了我的設計去出產品。」。

另有網民指，「 客也就算了，可是有一些上司也會把你的主意當成是自己的，然而當初他卻不斷批評和否定。」。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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責任編輯：關海儀

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