【Omicron變種病毒】世衛：於未來6至8周 歐洲逾半數人或染上Omicron

世界衞生組織近日警告，Omicron變種病毒擴散速度快，或有機會於未來6至8周內，令歐洲一半人受感染；其歐洲區域主任克盧格指，在歐洲及中亞的53個國家當中，有50個出現了Omicron病例。

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他又表示，在2022年首個星期，歐洲已新增超過700萬宗病例，在兩周內增加超過一倍；他指出，有研究顯示按照現時速度，在未來6至8個星期內，歐洲將有超過五成人口受感染。

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外界指出因Omicron引起的症狀，較新冠變種病毒輕，世衛表示，仍需更多研究去證明相關論述；又指現時仍面對巨大的不確定情況，加上新冠病毒進化快速，故不應將新冠病毒視為類似流感的地方流行病。

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責任編輯：潘曉豐