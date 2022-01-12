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【異動股】傳洽售部分澳洲資產 友邦全日升近4%

股樓投資 16:45 2022/01/12

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友邦保險(01299)傳有意重整壽險業務組合。外電引述知情人士報道，友邦保險在收購澳洲聯邦銀行的壽險業務後，正考慮出售澳洲部分人壽保險資產，作為精簡投資組合策略的一部分，預料出售涉資約數億美元。據報當地保險企業Resolution Life將是最可能的買家，但友邦一直與財務顧問就出售事宜合作，未來或會出現其他有興趣的投標者，包括私募股權公司，暫時出售行動仍未有最終決定。友邦周三收報81.4元，上升3.5%。

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友邦2017年斥資38億澳元收購澳洲聯邦銀行的壽險業務。這是該保險巨企上市以來最大規模的交易。完成收購後，友邦一躍而成澳洲及新西蘭最大的壽險企業。近年友邦新投資主要集中於本港及內地，包括於去年從東亞銀行(00023)收購現稱友邦雋峰人壽的東亞人壽，以及入股中國郵政旗下中郵保險24%權益。

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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