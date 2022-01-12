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【2022展望】花旗：加息縮表不會打擊市場信心　3大因素利好港股

16:04 2022/01/12

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恒指大幅反彈超過600點，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，10年期美債息近日突破1.8厘，但考慮通脹率，實際利率仍處於低位及負數，加上滯脹風險下降，及企業盈利增長仍然強勁，建議投資者增摩股票，減持債券。

花旗預測聯儲局有機會在3月首次加息，全年或加息四次；6月宣布縮表，並於7月開始行動。廖嘉豪指，1983至2018年加息周期經歷14次加息，標指平均年回報仍有6%，不認為加息和縮表會打擊市場信心。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖指，有三大因素利好港股，包括1）中共二十大前夕，料貨幣政策偏放寬；2）恒指市帳率跌至1.1倍，低於十年平均數；3）恒指從2020年3月至2021年初的升浪，已抹去約八成半。他說，從政策、估值及技術層面，對中資股或港股應有支持。

廖嘉豪提醒，不應見港股近日明顯追落後，便變得太樂觀，因2022年經濟復甦已到成熟階段，建議分散到不同市場，作多元化配置。

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記者：區嘉俊

港股 股票 經濟 貨幣政策 市帳率 恒生指數 加息 縮表 美國聯儲局 通脹

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