【二手樓價】樓市不似預期　業主投降接受現實　劈價137萬沽美孚新邨

臨近農曆新年，是傳統樓市淡季，二手交投本來淡靜，豈料變種病毒疫情襲港，業主為了盡快賣樓套現，紛紛劈價吸客。

美聯物業吳志輝說，美孚新邨八期百老匯街130號中低層A室，實用面積893平方呎，三房間隔，望內園景，據悉單位放盤原叫價1,280萬元，由於市況轉淡，故業主決定大幅劈價137萬元，減幅10.4%，終以1,143萬元易手，實用呎價約12,800元。

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據了解，原業主於2013年5月以800萬元購入上址，持貨8月多，現帳面賺343萬元，物業期內升值43%。談到近期市況，吳志輝說，本月暫錄8宗成交，平均呎價約13,192元。

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