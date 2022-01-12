  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (三) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】樓市不似預期　業主投降接受現實　劈價137萬沽美孚新邨

股樓投資 16:19 2022/01/12

分享：

臨近農曆新年，是傳統樓市淡季，二手交投本來淡靜，豈料變種病毒疫情襲港，業主為了盡快賣樓套現，紛紛劈價吸客。 

美聯物業吳志輝說，美孚新邨八期百老匯街130號中低層A室，實用面積893平方呎，三房間隔，望內園景，據悉單位放盤原叫價1,280萬元，由於市況轉淡，故業主決定大幅劈價137萬元，減幅10.4%，終以1,143萬元易手，實用呎價約12,800元。 

【二手樓價】東涌映灣園三房呎價跌穿1萬 　代理：低銀行估價3%至5%有承接【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

據了解，原業主於2013年5月以800萬元購入上址，持貨8月多，現帳面賺343萬元，物業期內升值43%。談到近期市況，吳志輝說，本月暫錄8宗成交，平均呎價約13,192元。 

【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美孚新邨 美聯物業

上一篇文章

【疫苗接種】政府21日起加開2間疫苗接種中心 ​市民可於本周五起提前預約服務

下一篇文章

【蘋果手機】iPhone 14料全型號加價 多個因素是成本上漲主因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位
【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
中海油擬派特別息及回購股份 CEO指公司市值被嚴重低估
中海油擬派特別息及回購股份 CEO指公司市值被嚴重低估
【第五波疫情】銀娛傳推出「肥雞餐」 每荷官最高可獲發27萬澳門元
【第五波疫情】銀娛傳推出「肥雞餐」 每荷官最高可獲發27萬澳門元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款