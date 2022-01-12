【ET講股通】梁耀康：科技股反擊戰（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股重上24000點關口，恒生指數半日升502點，報24241點，成交814.8億元。恒生科技指數升近3.9%，報5836點。中海油 （00883） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 分別升近8%至近10%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾3%港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 恒指升逾600點

00：41 - 重磅科技股反彈撐市

01：56 - 鮑威爾發放「鷹派」信息 美股繼續向好

02：45 - 內地通脹指數溫和 監管稍微放寬

03：32 - 恒指上望阻力位在哪？

04：43 - 恒指可否彈起要睇科技股 現處修復過程難估計

06：51 - 部署搏入科技股要嚴守止蝕 恒指如企穩24500點才可再上望

08：43 - 個股分析：馬雲又現身 阿里巴巴 （09988） 上、下望多少？

10：08 - 個股分析：騰訊 （00700） 最穩陣 淡化壟斷定位

12：09 - 個股分析：美團 （03690） 強勢 上、下望看多少？

12：37 - 個股分析：小米 （01810） 上、下望看多少？

12：56 - 個股分析：京東 （09618） 今日最強 上望第一站看多少？

14：53 - 個股分析：中海油 （00883） vs 中石油 （00857） 點揀？炒油股策略分析

16：23 - 個股分析：中海油 （00883） 派特別息不宜太認真 前景怎分析？

18：43 - 個股推介：港交所 （00388）

21：54 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 跌至6.1元止賺位要走嗎？

24：12 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 走勢點睇？甚麼價位可以買？上望及目標？

25：45 - 觀眾問股：恒指現在是否已確認轉勢 何時可以買入股票作中綫投資？

30：22 - 觀眾問股：GX中國汽車 （02845） 走勢點睇？167.8元買入可繼續持有？

31：39 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 走勢如何？

34：33 - 港股收市市況速報

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恒指全日收報24402點，升663點或2.8%。恒生科指收報5899點，升280點或5%。主板成交1,536億元。

**重溫《ET開市直擊》恒指重上24000點關口 中海油883派特別息勢炒上**【按此－附time code】

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股迎來久違的顯著升幅，主因科技股大反擊。隔晚美國科技股低位明顯反彈，市場憂慮一掃而空。儲局主席鮑威爾聽證會發言相對鷹派，惟股市未見受壓。另外，內地通脹溫和，市場憧憬貨幣政策續有放寬空間。

恒指挨近高位收市，下一級阻力為24500點。港股估值相對環球股市吸引，資金重新流入科技股，帶來估值復修，惟復修過程虛實難料，宜嚴守止蝕紀律。後市宜企穩24500點，希望可上試25000、26000關。

部署上，阿里巴巴 （09988） 升5.9%至133元，上望下跌裂口底部142.2元，失守123.9元或120元止蝕。騰訊 （00700） 升4.5%至480.8元，上望509元，失守453元止蝕。美團 （03690） 升9.1%至227元，上望253元，失守215元止蝕。小米 （01810） 升3.6%至18.82元，上望19.9元，失守17.5元止蝕。京東 （09618） 升11%至305.2元，上望323元，失守288元止蝕。

有機會派特別息及承諾未來派息比率不低於40%的中海油 （00883） ，股價升6.8%，宜待回補裂口再考慮，現價寧吼中石油 （00857） 。

港股回升，港交所 （00388） 走勢相對落後，亦可留意，長遠續受惠中概股回流。

【「ET講股通」問股環節，包括︰光大環境、中遠海控、阿里巴巴、GX中國電車、贛鋒鋰業︰立即觀看】

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