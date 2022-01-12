【疫苗接種】政府21日起加開2間疫苗接種中心 ​市民可於本周五起提前預約服務

政府公布由本周五（十四日）起，市民可以預約在教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館的社區疫苗接種中心，免費接種復必泰疫苗。兩間中心由一月二十一日起提供接種服務。有計畫打針的巿民可於周五（14 日）起預約，較原定下周二才開放預約提早4日。

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政府呼籲市民把握機會，盡快接種疫苗或接種第三劑加強針，政府發言人今日（十二日）表示：「為便利更多市民接種新冠疫苗，我們決定推前早前公布該兩間中心的預約日期，令市民可以早點作出安排，預約服務名額。」



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當局提醒年齡60歲或以上的合資格人士可到社區疫苗接種中心（設於私家醫院除外）領取「即日籌」。他們可攜同香港身份證親身到社區疫苗接種中心領取「即日籌」，或委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟代領人需出示接種者的香港身份證副本。「即日籌」的派發時間由每日上午七時四十五分開始，先到先得，派完即止。陪同長者接種疫苗的人士將不會被安排一同接種疫苗，而需另行預約。

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記者：鄭日棱