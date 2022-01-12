【新股IPO】斯微生物傳最快下半年來港上市 集資4億美元

消息指，內地生物科技公司斯微生物正考慮最快下半年來港上市，預計集資約4億美元；目前正與中金及富瑞洽商來港上市事宜。斯微生物專注研發mRNA疫苗及藥物，有指公司同時計劃進行上市前融資，涉及資金約2億美元。去年6月該公司完成了由招商健康、紅杉資本中國基金、景林投資、藥明康德（02359）共同領投的近2億美元融資，引入清松資本、中信證券投資等投資者。

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斯微生物於2016年在上海張江成立，由美國MD Anderson腫瘤中心的博士團隊歸國創建，為 國內首家開展mRNA藥物研發和最早開展mRNA腫瘤精準疫苗人體臨床試驗的創新企業，並且擁有自主知識產權的mRNA脂質多聚體納米遞送技術平台（LPP/mRNA）。除新冠疫苗外， 斯微生物亦有 在腫瘤疫苗、抗體藥物、動物保健、蛋白替代療法以及醫學美容等領域佈局。

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記者：張以正