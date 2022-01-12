【合約工略】水務署請合約公共關係主任 主要推行公共關係節目 月薪3萬至3.3萬元

水務署請合約公共關係主任，月薪30,235元至33,350元，起薪點須視乎經驗而定，除獲得相關學歷要求外，亦要具備至少三年在大型企業、非政府組織、公關公司或政府部門的市場推廣、活動管理、企業傳訊或公共關係工作經驗，而職位主要推行公共關係節目、教育計劃、典禮活動和部門其他宣傳活動。有關職位或須不定時及在戶外工作，而且將按非公務員合約條款受聘，為期一年，續約與否視乎屆時該部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。有意者請於1月21日前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格(G.F.340[(3/2013 修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

已填妥的申請書須連同入職要求(a)、(b)及(c)的副本，以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達聯絡地址，信封面須註明『申請合約公共關係主任』。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。沒有使用指定表格的申請、未填妥的申請表或逾期遞交的申請表概不受理。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後六至十個星期內接獲通知。申請人如不獲邀參加面試，可視作落選論。

聯絡地址：香港灣仔告士打道 7 號入境事務大樓 48 樓水務署招聘組

查詢電話：3427 5040

截止申請日期(日/月/年)：21/01/2022 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂