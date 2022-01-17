低息環境帶動投連險新造保費增長　蘇黎世保險提提你選購注意事項

獎項：最佳投資相連人壽保險產品



低息加上新冠疫情，港人的保障意識大為提升，集投資與保障元素的投資相連壽險（投連險）產品，新造保費於2021年錄得強勁升幅。在剛剛舉行的「優秀保險企業大獎 2021」中，蘇黎世保險（香港）榮獲「最佳投資相連人壽保險產品」獎項，人壽保險業務行政總裁歐睿暉趁這個機會，簡介選擇投連險的要訣。



根據保險業監管局最新公布的臨時統計數字，去年首三季投資相連業務的新造保單年度化保費（APE）總額對比2020年同期激增146%至31億元；而去年第三季投資相連業務的新造保單年度化保費對比2020年按季亦激增122%至12億元，有關增長正好反映投連險的受歡迎程度。現時在低息環境及憂慮通脹的情況下，投連險結合多元的投資選項、專業管理與人壽保險等多重功能，正能協助客戶在結婚、育兒及退休等人生各個階段，實現不同的中長綫投資、保障及財富規劃等目標。

▲ 蘇黎世保險（香港）人壽保險業務行政總裁歐睿暉稱：「投連險結合多元的投資選項、專業管理與人壽保險等多重功能，助客戶實現不同的中長綫投資、保障及財富規劃等目標。」

按需要及目標選擇合適產品外 公司實力信譽同樣重要



市民可透過財務需要分析及投資風險評估，了解自己的理財需要及目標。在此過程中，市民可與獨立理財顧問或保險經紀共同商討，以便妥善規劃資金及保障配置，並可考慮以投連險作為其中一種產品選項。



至於考慮投連險時，除了要留意基金投資選項是否多元化，如涵蓋股票、債券、不同地域與行業的基金等資產類別，以確保可按其理財需要及不同投資風險承受程度選取合適的投資選項之外，也要審視保險公司的品牌信譽，揀選實力雄厚與歷史悠久的公司。



坐擁150年瑞士財富管理哲學與經驗的蘇黎世保險集團，至今業務遍布215個國家及地區，環球超過五千萬名客戶。適逢2021年是蘇黎世香港成立60周年誌慶，悠久歷史配合雄厚實力，讓蘇黎世香港為客戶及業務夥伴提供更佳的保險產品及風險管理方案。縱然疫情陰霾仍未消散，蘇黎世香港去年第三季投資相連業務的新造保單年度化保費對比2020年同季激增295%，有關增長主要受惠於新推出的投連險銷情理想，反映客戶對蘇黎世香港的信任，其投連險產品亦能切合市民的需要。



本地新壽險公司 首推可傳承產品



為更靈活應對本地市場需求，蘇黎世香港於2021年6月成立了全新的壽險公司，同時逐漸推出不同類型的保險產品，當中亦包括投連險產品。憑藉創新的產品結合數碼化客戶體驗，不斷與時並進，公司於短短數月已在《香港保險業大獎2021》、《優秀保險企業大獎2021》及《指標》2021年財富管理大獎等投連險產品獎項類別中，勇奪多個獎項，繼續受不少港人及專業界別所擁戴。



蘇黎世香港看好本港投連險市場前景



蘇黎世香港非常重視環境、社會及管治（ESG）的發展策略，一直於業務及產品上引入此概念，旗下投資相連壽險產品的ESG投資選項數量更是全港保險公司之冠#，提供多達19種選擇。



此外，蘇黎世香港貫徹為客戶持續創新的產品發展理念，以最近推出的「瑞安護危疾保障計劃」為例，加入了市場首創*可指定後備保單持有人選項，萬一保單持有人不幸患病而昏迷、變成植物人時，也可協助處理保單及索償。在2022年，蘇黎世香港計劃推出更多投資相連壽險產品，以及全新網上自助平台，讓客戶一站式瀏覽所有蘇黎世香港的人壽及一般保險保單。



蘇黎世香港看好本地投連險市場的發展前景，而在通脹高於利率的環境之下，投連險產品適合作中長綫投資，更可以做到保障、投資以及財富策劃幾重目的。行業亦需要得到政府及監管機構的持續支持，讓投連險產品在整體壽險市場上增加份額。

▲ 香港經濟日報總經理兼副社長陳麗珠（右）頒發獎項予蘇黎世保險（香港）人壽保險業務行政總裁歐睿暉（中）及蘇黎世保險（香港）人壽保險業務產品研發部總監蔡志康。



本文所載的資料僅供參考，於任何情況下均不應被視為在香港以外地方提供、出售、推廣或遊說買賣任何保險產品。另外，此文並不構成任何投資建議。讀者不應僅憑本文中所載的資訊作出任何投資決定。於作出投資決定前，讀者應考慮個人的財務情況及尋求獨立的財務建議。投資涉及風險。所有於此文所提供的資料及資訊均是以其「現況」提供，蘇黎世對所提供的資料的正確性、充足性及完整性不予保證，並且不會對該些資料的錯誤或遺漏承擔任何法律責任。

# 截至2022年1月3日所得出之比較結果而作出的陳述。

*「市場首創」項目為比較香港主要人壽市場公開之個人危疾保障產品，截至2021年10月29日所得出之比較結果而作出的陳述。



（特約）