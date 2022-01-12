吉利汽車175股價升半成 話你知上望反彈目標看多少 股市 15:38 2022/01/12 分享： 吉利汽車 （00175） 股價升半成，今日一度升6%重上20元關口；汽車股回軟，吉利汽車股價走弱，由去年9月約28元的水位已回落近10元，持蟹貨如何部署？上望反彈目標看多少？獨立股評人唐牛為你分析，立即點擊收看／收聽：【按此速睇】 **實體經濟股vs元宇宙概念 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 今日 政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 今日 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 今日 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 今日 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 今日 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 你可能感興趣 政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 今日 15:03 政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 今日 14:36 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 今日 14:10 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 最新專欄文章 更多 政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 今日 政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 今日 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 今日 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 今日 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 今日 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 元宇宙 汽車 經濟 概念 吉利汽車（00175） 汽車股