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吉利汽車175股價升半成　話你知上望反彈目標看多少

股市 15:38 2022/01/12

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吉利汽車 （00175） 股價升半成，今日一度升6%重上20元關口；汽車股回軟，吉利汽車股價走弱，由去年9月約28元的水位已回落近10元，持蟹貨如何部署？上望反彈目標看多少？獨立股評人唐牛為你分析，立即點擊收看／收聽：【按此速睇】

**實體經濟股vs元宇宙概念　利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選**

欄名 : 3分鐘睇股

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元宇宙 汽車 經濟 概念 吉利汽車（00175） 汽車股

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