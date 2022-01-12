【蘋果手機】爆料網稱iPhone 14系列加價 料全型號各加100美元 最平入場費799美元

蘋果（美：AAPL）爆料媒體LeaksApplePro，近日在Twitter公開了傳聞下代蘋果智能手機iPhone 14全系列4款型號的售價，4個型號各分別增加了100美元（約780港元）。儘管生產成本的原因未有提及，但估計離不開全新機身設計、最新晶片工藝及供應鏈斷裂等因素的影響。

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綜合多月來的蘋果爆料得知，預料今年秋季發表的iPhone 14系列，將設有4個型號。有別於過往兩年的iPhone 12/13系列，iPhone 14將不會再提供「小屏黨」最愛的5.4吋Mini型號，入門型號會分別變為iPhone 14及iPhone 14 Max，屏幕尺寸均為6.1吋；至於專業型號則為iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max，屏幕尺寸統一為6.7吋。

售價方面，預料iPhone 14為799美元（約6,232港元），iPhone 14 Max為899美元（約7,012港元），iPhone 14 Pro為1,090美元（約8,502港元），iPhone 14 Pro Ｍax為1,199美元（約9,352港元）。對應現時的iPhone 13系列，4個型號各分別增加了100美元（約780港元）。

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網上亦盛傳iPhone 14將改用藥丸形狀的「打孔屏」設計，這意味著沿用多年的瀏海屏設計將會成為歷史，好處是有助增加iPhone機身正面的屏幕空間，從而加強用戶操作體驗。打孔屏的出現意味Face ID將會改為全新的「屏下Face ID」設計，配合其他諸如120Hz屏幕刷新率、1TB的高儲存容量、4,800萬像素鏡頭、改用USB-C接口等傳聞規格，相信都會推高生產成本。

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每年新型號iPhone升級處理器已是例行公事，預計今年登場的A16晶片，將會採用台積電最新的4nm或3nm工藝，全球大量行業現時仍受晶片短缺的影響，生產新晶片的成本必然不低；此外再加上供應鏈斷裂導致零件短缺以致漲價的問題，上述各因素都使得蘋果需要通過加價以分攤成本支出。

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責任編輯：嚴浩文