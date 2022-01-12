  • 18°C
香港時間 : 2022112日 (三) 15:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022展望】法興料今年輪證成交繼續上升　關注息口敏感銀行股、平台經濟股

股市 15:12 2022/01/12

分享：

港股去年大跌，但窩輪市場成交繼續有增長。法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹指，2021年窩輪日均成交額107億元，按年上升19%；但牛熊證日均成交額88億元，按年跌4.7%。該行預計，2022年輪證整體成交將會連續第3年上升，預計佔大市成交約15%。

去年輛證焦點仍然集中在「ATM」，騰訊（00700）佔18.8%、阿里（09988）佔10.7%、美團（03690）佔10.3%。

法興證券上市產品銷售部董事周翰宏指，2022年有機會是轉勢年，首季波幅料較大，首季可能非最佳時機用輪證撈底科網股。他建議留意對息口敏感的銀行股、A股相關金融類、綠色能源、EV產業、「AMTX」為首的平台經濟股。

法興證券料恒指明年最樂觀上望28200點，中間點為25000點，最悲觀看20200點。周翰宏指，下試20200點的機會不大，由於恒生指數佔比較高為新經濟股，如重磅科網股突然迎來重大政策風險，或疫情有意想不到發展，才會拖累指數；至於價值股估值則已很低殘，下跌空間不大。

相關文章：【美國加息】惠譽調高美國息口預測料明年底前加息6次　聯邦基金利率見1.75厘

【ET財智Talk】退市加息會否引發股災？ 利達黃耀宗拆解美股未來走勢（立即收看）

記者：區嘉俊

港股 牛熊證 恒生指數 新經濟

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後升逾600點　美團升逾9%、阿里巴巴升半成（不斷更新）

下一篇文章

政府周五公布第五輪防疫抗疫基金　本地零售餐飲股可否再炒上？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【e利是】恒生推新春大抽獎送8,888份獎品　頭獎送8份8,888元現金獎（附參加資格）
【e利是】恒生推新春大抽獎送8,888份獎品　頭獎送8份8,888元現金獎（附參加資格）
【中海油883】中海油早段升一成　擬派特別息、2022至2024年股息不低於0.7元、並將適時回購
【中海油883】中海油早段升一成　擬派特別息、2022至2024年股息不低於0.7元、並將適時回購
【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後　外展隊到校為5至11歲兒童接種科興
【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後　外展隊到校為5至11歲兒童接種科興
【港股ADR+夜期】阿里、騰訊、美團ADR急漲　夜期勁升291點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里、騰訊、美團ADR急漲　夜期勁升291點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升38點　納指期貨偏軟微跌2點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升38點　納指期貨偏軟微跌2點（不斷更新）
抵玩高息藍籌　每手唔使3,000元賺近8厘股息
抵玩高息藍籌　每手唔使3,000元賺近8厘股息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款