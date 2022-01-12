【2022展望】法興料今年輪證成交繼續上升　關注息口敏感銀行股、平台經濟股

港股去年大跌，但窩輪市場成交繼續有增長。法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹指，2021年窩輪日均成交額107億元，按年上升19%；但牛熊證日均成交額88億元，按年跌4.7%。該行預計，2022年輪證整體成交將會連續第3年上升，預計佔大市成交約15%。

去年輛證焦點仍然集中在「ATM」，騰訊（00700）佔18.8%、阿里（09988）佔10.7%、美團（03690）佔10.3%。

法興證券上市產品銷售部董事周翰宏指，2022年有機會是轉勢年，首季波幅料較大，首季可能非最佳時機用輪證撈底科網股。他建議留意對息口敏感的銀行股、A股相關金融類、綠色能源、EV產業、「AMTX」為首的平台經濟股。

法興證券料恒指明年最樂觀上望28200點，中間點為25000點，最悲觀看20200點。周翰宏指，下試20200點的機會不大，由於恒生指數佔比較高為新經濟股，如重磅科網股突然迎來重大政策風險，或疫情有意想不到發展，才會拖累指數；至於價值股估值則已很低殘，下跌空間不大。

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記者：區嘉俊