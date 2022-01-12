  • 18°C
香港時間 : 2022112日 (三) 15:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台

環球政治 15:22 2022/01/12

分享：

英國首相府的封城酒會醜聞重創首相約翰遜聲望，要求其下台的呼聲亦高漲。部分保守黨國會議員不滿事件，要求約翰遜講出真相並向公眾道歉。保守黨金主之一﹑商人考德威爾亦呼籲，約翰遜應解決風波或下台。

約翰遜料發表聲明解畫 首相府職員被建議清手機 【下一頁】

首相府封城期間辦酒會消息傳出後，大批保守黨國會議員及前政府官員公開批評約翰遜（Boris Johnson）。前退伍軍人部長默瑟（Johnny Mercer）形容事件羞恥，前內政部移民副大臣盧嘉蓮（Caroline Nokes）亦對此感到憤怒。

部分保守黨下議員私下透露，希望約翰遜會在周三（12日）的首相問答環節回應事件，負上應有的責任及真誠道歉。保守黨蘇格蘭領袖羅斯（Douglas Ross）表示，若證實約翰遜有違規，將不再支持對方，甚至估計事件可能觸發對約翰遜的不信任動議。

英民眾不滿約翰遜涉違限聚令 多黨領袖撻伐 【下一頁】

資深保守黨人士指周二（11日）國會下議院內，保守黨議員之間一片寂靜，氣氛宛如身處喪禮。部分議員討論誰來接替首相之位，有人提出財相辛偉誠（Rishi Sunak），更有議員不諱言，現時非討論約翰遜會否下台，而是他何時下台。

曾在2019年大選向保守黨捐獻50萬英鎊（約532萬港元）﹑手機零售商Phones4U創辦人考德威爾（John Caudwell）亦公開呼籲約翰遜，解決爭議或是下台，避免保守黨在下次大選前消失。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

英「脫歐教父」撐祖高域 梅利靚抽「講一套做一套」
今日
英「脫歐教父」撐祖高域 梅利靚抽「講一套做一套」
英國能源價飆民眾點保暖？ 公司一建議挨猛轟
今日
英國能源價飆民眾點保暖？ 公司一建議挨猛轟
約翰遜涉違限聚令 前年封城同首相府職員開飲酒派對
2022/01/11
約翰遜涉違限聚令 前年封城同首相府職員開飲酒派對
英超市取消標使用期限減浪費 鼓勵用聞分牛奶好壞
2022/01/11
英超市取消標使用期限減浪費 鼓勵用聞分牛奶好壞
【新冠疫苗】英96%染疫住院孕婦未打針 政府呼籲接種
2022/01/10
【新冠疫苗】英96%染疫住院孕婦未打針 政府呼籲接種

你可能感興趣

英「脫歐教父」撐祖高域 梅利靚抽「講一套做一套」
今日 08:35
英「脫歐教父」撐祖高域 梅利靚抽「講一套做一套」
英國能源價飆民眾點保暖？ 公司一建議挨猛轟
今日 08:05
英國能源價飆民眾點保暖？ 公司一建議挨猛轟
約翰遜涉違限聚令 前年封城同首相府職員開飲酒派對
11:06 2022/01/11
約翰遜涉違限聚令 前年封城同首相府職員開飲酒派對
內政 醜聞 約翰遜 英國 英國保守黨 英國國會 下台

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠疫苗】新加坡指打呢款疫苗 染疫死亡率最低
【新冠疫苗】新加坡指打呢款疫苗 染疫死亡率最低
塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron
塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
土庫曼「地獄之門」燒足半世紀 俄專家質疑難滅火
土庫曼「地獄之門」燒足半世紀 俄專家質疑難滅火
【西班牙疫情】新冠確診繼續升 政府當流感處理
【西班牙疫情】新冠確診繼續升 政府當流感處理
新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間15:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款