保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台

英國首相府的封城酒會醜聞重創首相約翰遜聲望，要求其下台的呼聲亦高漲。部分保守黨國會議員不滿事件，要求約翰遜講出真相並向公眾道歉。保守黨金主之一﹑商人考德威爾亦呼籲，約翰遜應解決風波或下台。

約翰遜料發表聲明解畫 首相府職員被建議清手機 【下一頁】

首相府封城期間辦酒會消息傳出後，大批保守黨國會議員及前政府官員公開批評約翰遜（Boris Johnson）。前退伍軍人部長默瑟（Johnny Mercer）形容事件羞恥，前內政部移民副大臣盧嘉蓮（Caroline Nokes）亦對此感到憤怒。

部分保守黨下議員私下透露，希望約翰遜會在周三（12日）的首相問答環節回應事件，負上應有的責任及真誠道歉。保守黨蘇格蘭領袖羅斯（Douglas Ross）表示，若證實約翰遜有違規，將不再支持對方，甚至估計事件可能觸發對約翰遜的不信任動議。

英民眾不滿約翰遜涉違限聚令 多黨領袖撻伐 【下一頁】

資深保守黨人士指周二（11日）國會下議院內，保守黨議員之間一片寂靜，氣氛宛如身處喪禮。部分議員討論誰來接替首相之位，有人提出財相辛偉誠（Rishi Sunak），更有議員不諱言，現時非討論約翰遜會否下台，而是他何時下台。

曾在2019年大選向保守黨捐獻50萬英鎊（約532萬港元）﹑手機零售商Phones4U創辦人考德威爾（John Caudwell）亦公開呼籲約翰遜，解決爭議或是下台，避免保守黨在下次大選前消失。

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責任編輯：吳漢培