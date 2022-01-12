政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 股市 15:03 2022/01/12 分享： 政府周五將公布第五輪防疫抗疫基金詳情，本地零售餐飲股預計受惠，譚仔 （02217） 、大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 等股價今早齊升，政府周五公布詳情後，本地零售餐飲股可否再炒上？獨立股評人唐牛為你分析，立即點擊收看／收聽：【按此速睇】 **逢周一晚上8時《ET財智Talk》為你拆解市場形勢，做好財富管理** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 今日 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 今日 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 今日 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 今日 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 你可能感興趣 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 18:00 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 今日 12:50 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 今日 13:54 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 最新專欄文章 更多 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 今日 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 今日 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 今日 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 今日 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 防疫抗疫基金 大快活 財富及資產管理 基金 大家樂（00341） 大家樂 餐飲 零售 餐飲股