【財政預算案】廠商會提交來年《財政預算案》建議　倡延展更多「撐企業」措施

▲ 香港中華廠商聯合會（廠商會）發言人表示，已向特區政府提交2022至2023年度《財政預算案》的建議書。（資料圖片）

香港中華廠商聯合會（廠商會）發言人表示，已向特區政府提交2022至2023年度《財政預算案》的建議書，就支援受疫情影響的行業、刺激本地消費、推動「再工業化」、促進創科、支援內地港商及融入大灣區發展等領域，提供17個範圍、共60多項建議。

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歡迎推出第五輪防疫抗疫基金

廠商會會長史立德指，香港經濟雖已逐步走出困境，但復甦的態勢未夠全面，加上變種病毒Omicron流入社區引發第5波疫情，特區政府再次收緊防疫限制，影響遍及各行各業。

史表示，尤其農曆新年臨近，是餐飲和美容業的旺季，關閉處所令這些行業蒙受極大損失。「事實上，由於『通關』重啟一再延遲，部份行業例如旅遊業已長時間停擺，亟需政府支援。因此，廠商會早前提交《財政預算案》建議時，已反映希望特區政府延展更多『撐企業』的措施，向特困行業提供現金補助」。

他表示歡迎政府推出第五輪防疫抗疫基金，支援受最新社交距離措施影響的處所，以及長期受疫情影響的行業，協助企業渡過今次危機。

冀加入「香港品牌優先」元素

廠商會指出，除了第5波疫情為消費市道帶來的衝擊，外圍的不明朗因素如環球疫情發展令國際市場需求有機會再度滑坡、通貨膨脹、能源供應緊張，以及各地政府正部署寬鬆貨幣財政刺激政策的「退市」等，都為今年本港經濟帶來下行風險。

廠商會對《財政預算案》建議的重點包括建議政府考慮加碼推行「消費券計劃2.0」，並探索以「定向消費券」等創新的形式扶持行業發展、強化對企業的資金支持；在公營部門以及政府基金資助項目的採購政策加入「香港品牌優先」的元素；以及在新界北建香港優勢工業示範區等等措施。

如欲瀏覽建議全文的市民，可到廠商會的官方網站下載。

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責任編輯：李智美