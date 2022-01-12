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【Twitter新功能】Twitter增過濾措施　可靜音、封鎖內容防劇透

科技 16:09 2022/01/12

分享：

Twitter今（12日）在官方Twitter上發布貼文，表示正加強防止騷擾功能，用家不會再看到任何已靜音或屏蔽的帳戶以及關鍵字的相關內容。（Twitter官方圖片）

相信大家使用社交媒體時，總會偷偷地將某些帳戶靜音或封鎖，甚至想將某些關鍵字過濾，以減少接收到相關內容的機會。Twitter今（12日）在官方Twitter上發布貼文，表示正加強防止騷擾功能，用家不會再看到任何已靜音或屏蔽的帳戶以及關鍵字的相關內容。

【美股焦點】特朗普下月21日推出 社交媒體應用程式Truth Social

據外媒《Engadget》報道，Twitter近日已加強防止騷擾功能，現時用戶再不會在網頁版、iOS和Android應用程式上的「Explore」和「What's Happening」，看到已隱藏或封鎖的用戶和關鍵字眼的貼文、新聞和內容等。同時，隱藏或封鎖內容亦不再會出現在來自平台的電子郵件或通知裡。

（Twitter官方圖片）

Twitter表示，該功能有助防止用戶接收到不想看到的資訊，如有助避免遭劇透，或是未發行的新遊戲內容等。另外，該企近幾個月也正在測試其他新功能，如自動封鎖使用不當用語和發送不雅照片等的用戶。

【特朗普歸來】挑戰 Twitter 地位　特朗普社交平台 Truth Social 預計2月登場

【Twitter新功能】Twitter擬推影片新功能　惹網絡騷擾爭議

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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