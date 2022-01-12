【WhatsApp】WhatsApp擬添新功能　用家可在其他對話中聽錄音

不少WhatsApp用家都會使用語音訊息功能，惟用家切換到另一個聊天室時，錄音會被中止，為用家帶來不便。最近外媒《9To5Mac》報道指，WhatsApp近日正計畫更新錄音播放功能，當用家切換到另一個聊天室時，仍可繼續播放錄音。

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據報道，WhatsApp新功能允許用戶，在聆聽錄音時，閱讀並回覆第二位用家的訊息。現時beta測試人員，只要更新到22.1.72版本即可開始試用。事實上，早在數月前WhatsApp已不斷調整其錄音播放器的設計，如將錄音訊息將顯示在應用程式的頂部、訊息内將顯示播放或暫停的按鈕及聯絡人的名字等。

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除此之外，WhatsApp最近正計畫更新通知功能，讓用家就算並非正在使用WhatsApp時收到訊息通知，也能夠看到傳送者的個人頭像。而此功能同樣已向部分beta用家推出並進行測試。

責任編輯：何子澄

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