【加拿大疫情】魁北克省擬增健康稅 針對無打針成年人

加拿大新冠肺炎疫情持續，當地政府期望提升新冠疫苗接種率加強抗疫。加拿大魁北克省政府表示，計劃針對未接種疫苗成年人士徵收健康稅，指拒絕接種疫苗人士為當地醫療系統帶來經濟負擔。有加拿大專家指，當地新一波疫情仍未見巔峰。

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魁北克省（Quebec）周二錄得62宗死亡個案，當地累計死亡人數增至逾1.2萬人，屬加拿大全國最高地區。省長勒戈（Francois Legault）表示，將向所有拒絕接種疫苗的成年人徵收健康稅（health tax），但不包括有健康狀況人士。勒戈指，雖然僅得10%人口尚未接種疫苗，但卻加重90%民眾及醫護人員負擔。《路透社》報道指，徵收金額不會低於100加元（約621港元）。

加拿大麥吉爾大學（McGill University）健康中心傳染病專家Donald Vinh表示，目前患者住院人數不斷增加，住院率已突破醫院容納上限，直言現時情況十分嚴重。

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對於當地有意見指，魁北克省或會出現和南非類似，確診人數急增後急降的情況。他直言想法愚蠢天真（foolishly naive），病毒將繼續傳播直至疫情受控。

魁北克省上周規定，進入出售大麻類及酒類產品店鋪前，顧客需出示疫苗接種證明，令疫苗預約數目激增。魁北克省近期才開放40歲或以上人士打第3針或加強劑，遠落後於其他省分。

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責任編輯：李俊儀