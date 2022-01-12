  • 18°C
香港時間 : 2022112日 (三) 15:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加拿大疫情】魁北克省擬增健康稅 針對無打針成年人

環球社會熱點 14:55 2022/01/12

分享：

加拿大新冠肺炎疫情持續，當地政府期望提升新冠疫苗接種率加強抗疫。加拿大魁北克省政府表示，計劃針對未接種疫苗成年人士徵收健康稅，指拒絕接種疫苗人士為當地醫療系統帶來經濟負擔。有加拿大專家指，當地新一波疫情仍未見巔峰。

加拿大6省新冠隔離時間減半 法國縮至7日 【下一頁】

魁北克省（Quebec）周二錄得62宗死亡個案，當地累計死亡人數增至逾1.2萬人，屬加拿大全國最高地區。省長勒戈（Francois Legault）表示，將向所有拒絕接種疫苗的成年人徵收健康稅（health tax），但不包括有健康狀況人士。勒戈指，雖然僅得10%人口尚未接種疫苗，但卻加重90%民眾及醫護人員負擔。《路透社》報道指，徵收金額不會低於100加元（約621港元）。

加拿大麥吉爾大學（McGill University）健康中心傳染病專家Donald Vinh表示，目前患者住院人數不斷增加，住院率已突破醫院容納上限，直言現時情況十分嚴重。

加拿大6省確診創新高 學校延後復課 【下一頁】

對於當地有意見指，魁北克省或會出現和南非類似，確診人數急增後急降的情況。他直言想法愚蠢天真（foolishly naive），病毒將繼續傳播直至疫情受控。

魁北克省上周規定，進入出售大麻類及酒類產品店鋪前，顧客需出示疫苗接種證明，令疫苗預約數目激增。魁北克省近期才開放40歲或以上人士打第3針或加強劑，遠落後於其他省分。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【加拿大疫情】魁北克省擬增健康稅 針對無打針成年人
今日
【加拿大疫情】魁北克省擬增健康稅 針對無打針成年人
加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來
2022/01/03
加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來
【新冠疫情】加拿大6省隔離時間減半 法國縮至7日
2022/01/02
【新冠疫情】加拿大6省隔離時間減半 法國縮至7日
【加拿大疫情】6省確診創新高 學校延後復課
2021/12/30
【加拿大疫情】6省確診創新高 學校延後復課
【加拿大疫情】魁北克開始打3針 確診醫護或需繼續工作
2021/12/29
【加拿大疫情】魁北克開始打3針 確診醫護或需繼續工作

你可能感興趣

【加拿大疫情】魁北克省擬增健康稅 針對無打針成年人
今日 14:55
【加拿大疫情】魁北克省擬增健康稅 針對無打針成年人
加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來
16:40 2022/01/03
加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來
【新冠疫情】加拿大6省隔離時間減半 法國縮至7日
18:13 2022/01/02
【新冠疫情】加拿大6省隔離時間減半 法國縮至7日
傳染病 疫情 疫苗 魁北克 稅務 加拿大 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間15:00）

下一篇文章

祖高域承認確診後仍出席活動 非故意錯填入境申報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron
塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
【西班牙疫情】新冠確診繼續升 政府當流感處理
【西班牙疫情】新冠確診繼續升 政府當流感處理
【新冠疫苗】新加坡指打呢款疫苗 染疫死亡率最低
【新冠疫苗】新加坡指打呢款疫苗 染疫死亡率最低
新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間15:00）
土庫曼「地獄之門」燒足半世紀 俄專家質疑難滅火
土庫曼「地獄之門」燒足半世紀 俄專家質疑難滅火
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款