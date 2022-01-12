阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 股市 14:36 2022/01/12 分享： 阿里巴巴 （09988） 今早股價升逾半成，衝上130元關口。創辦人馬雲自去年10月歐遊後首度於內地露面，參與「鄉村教師計劃」，獨立股評人唐牛分析阿里巴巴股價走勢，認為壞消息「打不死」阿里巴巴股價，對阿里巴巴改觀，想聽詳細分析？立即點擊收看／收聽：【按此速睇】 **元宇宙概念仲有得玩 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選** 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 今日 政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 今日 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 今日 中海油883派20周年特別股息升逾7% 追息追價值搏嗎？ 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 今日 京東9618股價升一成上衝300元 唐牛教你兩大部署 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 2022/01/11 中海油（00883）上市廿周年派特別息 中綫值得持有 股票 港股 元宇宙 概念 財富及資產管理 馬雲 阿里巴巴