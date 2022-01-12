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阿里巴巴9988壞消息「打不死」　股價有望轉勢今年會造好？

股市 14:36 2022/01/12

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阿里巴巴 （09988） 今早股價升逾半成，衝上130元關口。創辦人馬雲自去年10月歐遊後首度於內地露面，參與「鄉村教師計劃」，獨立股評人唐牛分析阿里巴巴股價走勢，認為壞消息「打不死」阿里巴巴股價，對阿里巴巴改觀，想聽詳細分析？立即點擊收看／收聽：【按此速睇】

**元宇宙概念仲有得玩　利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選**

欄名 : 3分鐘睇股

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